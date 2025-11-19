兒子網上尋父　煒烈親揭失散20年內疚但想見面：畢竟我都老

現年73歲的資深演員煒烈（原名：劉永偉），日前被一名自稱「Mic」的網民在網絡上發文尋親。Mic發文表示煒烈是他的父親，他表示希望能藉網絡力量找到煒烈，但一天後，在社交平台已經找不到相關的發文。

日前被一名自稱「Mic」的網民在網絡上發文尋親，Mic發文表示煒烈是他的父親。（網上圖片）

煒烈過去甚少提及家庭與子女，直到年前受訪才透露喪妻後，因過度思念而一度陷入抑鬱。但是日前失聯廿年的兒子突然網上尋父，希望與他重聚。Mic分享了一張兒時的父子照，相中煒烈抱著當時仍是嬰兒的Mic，Mic寫道：「希望搵返失散多年嘅老豆，各位脆友幫幫手，本人父親係香港綠葉演員煒烈，劉永偉。當年雙親分開之後，曾經見過幾面…」Mic表示多年前曾收過煒烈的發帖，邀請出席大壽壽宴，但最後因為煒烈當時已經另有家室，所以決定不出席。Mic更指唯一的聯絡號碼在10多年前就已經不見了，所以聯絡不上父親。

相中煒烈抱著當時仍是嬰兒的Mic。（threads截圖）

有熱心的網民建議Mic「報東張」幫忙，除此之外，更幫Mic找出煒烈facebook，但Mic見該社交平台已經很久沒有使用，擔心是否真的屬煒烈本人。但是Mic的「尋父post」今日（18日）已經刪除了。

有熱心的網民建議Mic「報東張」幫忙找父親煒烈。（《流行經典50年》擷圖）

煒烈回覆傳媒時表示看完那張合照後，確認相中人的確是他的兒子，更指二人已經接近20年沒見過：「佢係我個仔，佢叫劉盈灃，英文名Michael，中英文名都係我改，佢係我嘅長子。」煒烈表示他記得兒子今年已經28、29歲，之後他就道出與前女友分開的原因，至於為何是前女友而不是前妻，他則指二人當時沒有結婚，只是同居。

火爆的煒烈大罵陳自瑤：「正臭雞，最毒就係婦人心㗎啦！」。(節目截圖)

煒烈表示當時二人分開是因為兒子母親當時年紀還小，比他小十幾年：「當年生咗仔之後仍然唔定性，成日去飲酒，我工作又忙，管唔到佢。」除了未定性外，煒烈又指他的媽媽亦不能接受一個未定性的媳婦，所以煒烈還是選擇了跟兒子母親分開生活。煒烈稱當日分開時，曾提出要求兒子跟他一起生活：「我話個仔一係跟我，由我養，但佢阿媽唔肯畀返我。」而兒子母親每次找煒烈都只是為了錢，所以他便沒有要主動要求見兒子了。

煒烈表示當時二人分開是因為兒子母親當時年紀還小。

煒烈表示兒子9歲時，他們父子再重聚，而且同住了幾個星期。煒烈憶述當日情況：「因為有日佢阿媽突然搵我，話要交低個仔畀我照顧幾個星期。」但是今次的相處只有短短數星期，之後被兒子母親接走後就再也沒見過了。至於Mic曾表示多年前收過煒烈的發帖，邀請出席大壽壽宴，煒烈則否認有邀請他，更強調兒子9歲後就沒再見過他了。

劇中的煒烈堪稱歪理界嘅天花板！(節目截圖)

煒烈亦有稱自己其實10多年來都有在網上尋找他：「我用佢中英文名搵，上網搵有好多個Michael Lau，但都唔見佢張相。講真，而家大個仔，佢變咗咩樣我都唔知。」至於與前女友的關係惡劣，導致兒子長年缺乏父愛，他有否覺得內疚時，他斬釘截鐵表示「冇」，雖然煒烈沒有內疚，但就十分期待跟兒子見面，因為自己年齡也大了：「畢竟我都老，都想有生之年見返個仔。」