東張西望｜苦主放租單位變「難民營」　400呎劏10人住環境勁恐怖

香港地少人多，住屋問題一直都存在，而有住處的市民，活動空間多大亦是大家所關心的。另一方面，業主最怕遇到租霸，但昨日（18日）一集的《東張西望》個案中，即使租客準時交租亦有問題出現，而今次出現的問題是，單位被分租，變成外勞宿舍？

觀眾李生、李太表示去年把自己購入的單位經中介放租給一家四口子居住，但是最近因為樓下單位投訴而要進入單位維修，最後才揭發單位被改成外勞宿舍。當時租客表示自己是洗衣店老闆，想租一個單位予自己一家四口居住，而且她是用公司名義租用，她向李生說：「用公司名方便扣稅之類，所以就懵閉閉信咗。」直到10月李生、李太收到管理處電話表示他們的單位有漏水的情況，所以他們上門跟進。

他們上到單位後，打開門的不是跟他們租屋的人，而家一位外勞，他們進去一看，單位更被分成10份，供10名外勞居住。裡面環境惡劣，四百多呎單位被置入十張床，而電器等物品亦相當混亂，雖然李太已經預料單位內的電器如熱水爐及洗衣機等都會被用壞，但李生想像得更差：「上完去睇，我驚火燭添啊！」

裡面環境惡劣，四百多呎單位被置入十張床，而電器等物品亦相當混亂。(節目截圖)

節目組隨李生、李太登堂入室，外勞表示是老闆安排的，老闆收了她們薪金十分之一來抵租金。而李生、李太致電「租客」時，節目組表示身份後便被掛掉電話。而李生、李太致電予洗衣廠房後，經紀表示收到其恐嚇電話，並已經報警，更指要李太不提出控告才讓他們進屋做維修。

李生李太致電予洗衣廠房後，經紀表示收到其恐嚇電話，並已經報警。(節目截圖)