新聞女王2｜網紅離職TVB新聞部揭Man姐真人版？ 大爆薪酬震驚網民

TVB台慶劇《新聞女王2》近日熱播，廷續第一輯的人氣與話題性，隨即大受歡樂且引起網民討論，劇中各位主角的演技亦備受關注，當中以飾演Man姐文慧心的佘詩曼最為矚目，而其他主演包括黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕以及馬國明等均同樣吸引。除了在香港，《新聞女王》在內地同樣爆紅，而續集在內地更是比香港早一個星期率先播映。該劇令不少人對新聞部運作及主播生活感到好奇，近日小紅書網紅「港島辣妹小黛拉」就出post，張貼員工照表示「TVB新聞部已離職，隨便問」並坦言「辛苦，但值得」，隨即吸引大批網民留言發問。

阿佘憑劇集《新聞女王》角色「Man姐」在頒獎典禮勇奪多個殊榮，成為三料視后。（資料圖片/陳順禎 攝）

《新聞女王2》

有網民問博主「新聞部究竟有冇man姐（佘詩曼）？」，博主回答「有Ming姐」，原來她所指的Ming姐是曾任無綫新聞記者兼主播，現為TVB新聞及資訊總監的黃淑明。另外有網民問「想知你哋會唔會覺得新聞女王好離地😂」，博主竟直言「會」。有人追問博主是否因受不了山頭文化而離職，她就表示「電視劇歸電視劇，正常沒有那麼誇張的」。博主又指到TVB新聞部面試要「兩文三語，吃苦耐勞」。至於不少網民關注的薪酬問題，博主表示「editor（編輯），應屆（畢業生）14000，不知道現在有沒有漲」令網民震驚直呼「好低呀」。博主透露自己於2019年入職，離職的原因是「工作時間不穩定，收入太低」。博主認出網民讚新聞主播李卓謙好、彭建樺好靚仔，又點名讚林婷婷靚女。

TVB新聞及資訊總監的黃淑明。（YouTube@東張+）

林婷婷到書展採訪被野生捕獲。（FACEBOOK：@新聞人事全面睇）

林婷婷被野生捕獲，顯得面圓及面青口唇白。（FACEBOOK：@新聞人事全面睇）

小紅書網紅港島辣妹小黛拉。（小紅書＠港島辣妹小黛拉）

小紅書網紅港島辣妹小黛拉離職tvb。（小紅書＠港島辣妹小黛拉）