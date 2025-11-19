陳自瑤疑發單身宣言16字令人無限聯想　曾遭楊茜堯爆料揭婚姻狀況

現年44歲的陳自瑤 (Yoyo) 與細她兩年的王浩信於2011年11月結婚，翌年4月誕下女兒王靖喬，原本一家三口生活幸福，然而近年兩人屢傳婚變，他們亦經常避談對方且不會正面回應有關傳聞，令兩人的關係樸朔迷離。雖然被傳婚姻觸礁，但陳自瑤並未有因為而一蹶不振，而是靠自己，努力發展個人事業，且愈做愈出色。她於《萬千星輝頒獎典禮2021》贏得最佳女配角獎項，又於《婚後事》中首次擔演女一角色。除了幕前演出，陳自瑤也積極經營內地社交平台及直播帶貨事業，藉此提升吸金力和內地知名度。

陳自瑤最新豐胸廣告靚相。(ig圖片)

陳自瑤曬出民族服美照慶祝生日。(ig圖片)

Yoyo陳自瑤連續第7年擔任豐胸代言人，驕人豐滿的身材有目共睹。

日前陳自瑤於IG曬出一輯旅遊美照，有感而發寫道：「去自己想去的地方 看自己想看的風景……🌻🌿🌸🌈#loveyo #solotrip #metime #enjoyeverymoment #享受自由 #每處風景都美得像幅畫 #走進童話世界」，表示自己一個人去旅行都可以十分享受獨處的時光，言下之意就是即使一個人也可以活得精彩。一眾網民都留言大讚陳自瑤好靚，但有不少網民就聯想到陳自瑤與王浩信屢傳離婚的事，加上早前楊茜堯在公開訪問中疑似不慎洩露了陳自瑤的婚姻狀況，指對方「繼續老公錫晒」後隨即改口說「囡囡錫晒」，不禁令網民把陳自瑤這次享受一個人的言論解讀成單身宣言。

陳自瑤分享了她獨自旅遊的靚相。(IG圖片)

