43歲孔慶翔近況曝光身形脹爆樣貌零變化　退圈後沉迷賭博導致離婚

孔慶翔（William Hung）於2003年參加《全美偶像大賽》（American Idol）海選，雖然演出差勁被叮走，但憑正能量金句於美國爆紅，更一度紅到返香港。離開娛樂圈多年的他，近日他在IG分享慶祝43歲生日的照片，曝光了近況。

孔慶翔於2003年參加《全美偶像大賽》（American Idol）海選。（海選片段截圖）

孔慶翔雖然五音不全被叮走，但憑熱血金句一夜成名。（海選片段截圖）

孔慶翔以英文留言，透露照片是透過AI生成，大讚科技神奇：「多謝大家的生日祝福！由舊朋友到新相識，由同事到粉絲，每一條訊息都意義重大。好感恩43歲有大家圍繞住我。感激大家！（另外，我用AI整呢張生日相，科技真係好奇妙！）」如相中可見，孔慶翔身形比以前圓潤不少，但樣貌變化不大。

孔慶翔生於香港，1993年隨家人移民美國南加州，於2001年入讀加州大學柏克萊分校的土木工程系，但後來退學，後轉學至加州州立大學北嶺分校數學系，2010年畢業；之後於紐約瑪麗斯特學院完成工商管理碩士課程。其後在2003年參加《全美偶像大賽》（American Idol），在海選中獻唱Ricky Martin歌曲《She Bangs》以近乎全走音配合騎呢舞步，被評判Simon Cowell刻薄批評兼叮走，孔慶翔以一句「我已盡全力，我毫不後悔」（I already gave my best, and I have no regrets at all）而一夜成名。

評判對於孔慶翔災難級演出忍笑不斷。（海選片段截圖）

「孔慶翔熱潮」當年更吹至香港，孔慶翔曾回流香港發展，與薛家燕合作拍廣告及電影《我阿媽發仔瘟》，更推出歌曲《燒餅》，可惜電影票房慘淡，成為一時熱話。孔慶翔曾推出唱片，但演藝事業未能再創高峰，最終在2011年正式淡出娛樂圈，返回美國做打工仔，曾任職政府部門分析師。他在2014年跟第二任太太Jian Teng結婚前，已經歷過一段婚姻，跟第一任妻子相識半年就結合，但婚姻僅維持10個月，跟Jian Teng最後亦離婚收場。

熱愛唱歌的孔慶翔不時都會在IG分享唱歌片段。（IG圖片）

去年孔慶翔接受外媒訪問時，自爆三年前放棄正職，成為職業賭徒：「本身工餘時間都會賭，然後覺得自己好到可以向呢方面發展，賭錢比我正常工作高入工好多，好 一段時間做得唔錯」。孔慶翔的賭徒生涯轉捩點，是他發現自己已沉迷賭博：「我知我好擅長玩撲克，但後來我變得貪心， 開始涉足賭博體育，我現在了解我不應該做這些事情，但我還是做了，而且我亦為此付出代價，我離婚了」。之後孔慶翔決心戒賭重返舊工作崗位，去年更與第三任太太Hannah結婚，他表示正與另一半努力「造人」，又指雖然仍對幕前演出有欲望，但目前以安穩、照顧家庭為主。

熱愛唱歌的孔慶翔間中會在活動中擔任表演嘉賓。（IG圖片）