霍啟山現身細佬婚禮疑帶女友出席　傳與混血女星秘戀逾一年

香港名門望族霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲的幼子霍啟仁（霍啟人），在去年向拍拖5年的泰國女友Namfon求婚成功，早前霍震霆接受傳媒訪問時親證霍啟仁已經結婚了，而近日網上就流出多張霍啟仁與Namfon在玉龍雪山舉辦婚禮的照片，相當幸福。

霍啟仁與Namfon在玉龍雪山舉辦婚禮。（微博圖片）

而有眼利的網民則發現，從網上流出的現場視頻及照片顯示，內地女星娜然亦是婚禮座上客，她被指與霍啟山同坐親屬核心區域，而且還用深情的眼神疑注視對方，傳出他們已秘密相戀一年多了，引來不少討論。

娜然被指深情注視霍啟山。（微博圖片）

從網上流傳的現場視頻及照片可見，在敬酒環節中，霍啟山與娜然站位緊鄰，女方雖然靠後但其眼神卻被網民指出，疑深情注視着霍啟山，有一點曖昧的味道，而且他們二人還一同並肩站立在賓客後排，疑刻意回避鏡頭，有網民指他們全程坐在一起，其實已戀愛一年多了，甚至指出在去年的時候，曾在峇里島見過他們同框。

霍啟山同娜然傳出已戀愛一年多了。（微博圖片）

現年28歲的娜然是俄羅斯與蒙古混血兒，五官立體精緻，身高173cm，高中畢業後，先後在新加坡、香港、日本及台灣等地發展模特兒職業生涯，曾與多家知名模兒特經紀公司簽約，2016年10月，因出演歌曲《告白氣球》MV而獲得關注；2017年，參加神話史詩電影《封神三部曲》角色海選，並成功入選飾演妲己而為人熟悉。

娜然是俄羅斯與蒙古混血兒。（娜然微博圖片）