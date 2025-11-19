模範的士3｜呂爵安挑戰全英語對白　變港版王道吉重現林女士場口

地下正義歸來，那輛承載著正義的的士即將再度發動！由李帝勳領軍原班人馬主演的Viu Original原創犯罪動作韓劇《模範的士3》將於本月21日駛回觀眾眼前，該劇自2021年首播以來便以獨特的「代客復仇」概念與社會寫實風格，在韓劇迷心中佔據特殊地位。今日為你搶先公開這部「復仇天花板」的七大看點，香港觀眾可以做定功課，並於本月21日起逢星期五、六晚上透過Viu收看。

1.黃金陣容完美回歸

Viu Original原創韓劇《模範的士3》最令粉絲振奮的，莫過於「彩虹運輸」原班人馬全員再聚！李帝勳依舊擔綱特種部隊出身的核心司機金道奇、金義聖飾演代表理事張省哲、表藝珍扮演天才駭客安高恩、張赫鎮與裴侑藍則分別飾演維修負責人崔慶久和工程師朴鎮彥。這個歷經兩季磨練的團隊，彼此間的默契與化學反應已成為劇集最迷人的元素之一，他們不僅是戰友，更在每一次任務中建立起家人般的情感連結。

隨著預告釋出，網上湧現大量正評，許多從第一季就開始追隨的鐵粉對於「彩虹運輸五人組」全體回歸感到振奮：「看到五人團隊依然默契十足，就知道這季絕對不會讓人失望」、「第一二季已經追住睇」、「《模範的士》系列係世一」！網友也對李帝勳的百變演技表示期待，更認為他有望憑第三季再度問鼎演技大賞的寶座！

2.驚喜客串引爆話題

除了彩虹運輸全員回歸外，《模範的士3》的演員名單同樣亮點不斷！先有韓國觀眾熟悉的尹施允鼎力助陣、曾與表藝珍合作韓劇《VIP》的張娜拉亦將客串一角，香港超人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）也首度衝出香港，與李帝勳一同參與人氣皇牌劇集Viu原創韓劇《模範的士3》！於劇中，Edan的角色與以往搞笑形象大不相同，今次他以嚴肅形象示人，飾演一位認真查案的國際刑警，更會以全英文對白作交流，相信香港觀眾和粉絲們定必因看到全新面貌的Edan而感到驚喜！

這次Edan赴日本拍攝，與李帝勳的關係更是充滿變化與張力！這次Edan為了演好角色，事前已作多方面準備，包括早前特意飛往韓國參與劇本圍讀、試妝及造型設計。另外，因拍攝時需以全英文對白交流，Edan還花了不少心機練習英文對答的流暢度，充分展現他對今次拍攝機會的重視。請大家一同於Viu原創韓劇《模範的士3》欣賞Edan首次亮相韓劇的時刻！

李帝勳依舊擔綱特種部隊出身的核心司機金道奇，與Edan的關係更是充滿變化與張力！

3.Edan為處男韓劇宣傳出盡力

呂爵安（Edan）首度參與韓劇演出，讓爵屎們引頸以待！近日Viu官方平台釋出不少獨家花絮，包括Edan第一次與劇組見面、苦練韓文以及為角色試造型的幕後片段，只見他自願為角色剪短頭髮，不過他亦搞笑表示：「My head is so big（我個頭好大）！」使爵屎紛紛在留言區回應：「明明可愛又靚仔」、「所有髮型都鍾意」！此外，為宣傳劇集，全新Threads帳戶「@edan_taxidriver」內容大玩二次創作，當中Edan不但化身「港版王道吉」、又重現林女士經典一幕，充分展現了他的搞笑天分！

4.故事視野跨越國界

《模範的士3》將案件規模從韓國擴展到國際舞台，劇情主線也轉向跨國犯罪組織！從預告片段揭示，這次團隊將面對橫跨多國的犯罪組織，主題圍繞在令人髮指的人口販運與非法金融活動。為追求真實，製作團隊特地前往日本取景，讓觀眾在跟隨主角追查真相的同時，也能感受異國場景帶來的新鮮視覺體驗。

5.直面現實的勇氣

《模範的士》系列一直以改編韓國真實社會案件而聞名，它從不避諱觸碰大眾敏感神經，劇組曾於前兩季將多單震驚韓國的真實案件改編搬上螢幕，包括「趙斗淳事件」、「N號房事件」和「Burning Sun事件」，這種將娛樂與社會批判相結合的獨特手法，讓觀眾在享受緊湊劇情之餘，也能對周遭社會現象產生更多思考與關注。

6.從懲惡到療癒的轉變

據編劇團隊透露，第三季將在主題上進行深刻轉變，從過往著重於「以牙還牙」的痛快復仇，轉向探討創傷修復與心靈治癒的層面，編劇吳相浩表示：「如果說第一季講的是復仇、第二季是記憶，第三季的關鍵詞就是治癒。」這樣的轉變預示著角色們將經歷更豐富的情感成長，也讓本季劇情更具情感深度；不少觀眾認同「治癒」主題的設定：「從復仇走到療癒，這才是真正的成長」、「期待劇中如何詮釋這個過程。」

7.角色關係的深化

隨著系列步入第三季，五位主要角色之間的關係將迎來新的發展。製作團隊強調，《模範的士》雖由金道奇領軍，但是其餘四位成員儼然已成主角，觀眾將有機會更深入了解每個角色的背景與內心世界。同時，本季將引入更具威脅性的新反派，其複雜性與危險程度都將超越前作，為彩虹運輸團隊帶來前所未有的嚴峻考驗。