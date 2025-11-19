車崇健拍拖8年答唔出女友飲食偏好　李施嬅指對方唔係合格傾聽者

現年44歲的李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，試圖透過真心對話及互動挽回八年情，引起不少關注。而在近期播出的節目中，車崇健在與其他嘉賓互動時，竟回答不出李施嬅愛吃甚麼食物時，頓時令在場人士感到驚訝，在一起八年連這麼簡單的問題都回答不了，令不少網民認為他實在太離譜了，對這段情根本不用心經營。

二人參加節目試圖透過真心對話及互動挽回八年情，引起不少關注。（微博圖片）

在節目中，當嘉賓主持李維嘉問起車崇健，李施嬅的飲食偏好時，他顯得自信滿滿，揚言比起第一次在節目中做的測試，已對對方有更多了解。但他在回答對方喜歡吃甚麼這個問題上，他只表示：「她喜歡吃魚，吃菜、喝湯。」沒有精準地說出一道具有菜名的菜餚，答案實在太籠統了，他與對方相戀八年說不出她愛吃的菜餚，令在場人士感到不可思議，因為在八年的相處中，怎麼也會了解及知道對方的生活喜好，在這個問題上突顯了他在這段關係中對基本了解的缺失。

車崇健答不出李施嬅愛吃的菜餚。（微博圖片）

現場氣氛尷尬。（微博圖片）

另外，在「你認為自己是合格的傾聽者嗎？」這個問題上，李施嬅就指出車崇健不是一位合格的傾聽者：「我跟他分享，他也是給到我會更不愉快，因為我一直會跟他說，他其實是一個非常差的一個傾聽者，我每一次我分享我都會更加難受，他有一些想要進步的，然後我說了一些可能我的心情說出來，然後他說『那我現在要說甚麼，你想要我說甚麼。』」而李施嬅則覺得自己是一位合格的傾聽者：「因為我都會聽，我會表達我的反饋，其實我覺得做一個合格的傾聽者，真的是要了解對方跟你說話的時候，他需要的是甚麼，他需要你反饋還是只是想要你聽，如果他只想要你聽的話，因為他很不開心想宣發出來的話，那你只是聽，所以我覺得要做一個好的傾聽者，真的是要理解對方的需求是甚麼。」

李施嬅指車崇健不是一位合格的傾聽者。（微博圖片）

而對於這個問題，車崇健就有自知之明：「當她說了我很心急，就跟她說一些事情，我沒有完全聽她說完我就說了，很快想表達我的意見。現在就不同了，現在就會先聽，聽她說完我才想了，想我能不能做，還是能不能解決這個問題。」坦承自己不是一位合格的傾聽者。