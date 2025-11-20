古佩玲近年上位快是非多　最新片段素顏粉碎整容傳聞

古佩玲作為無綫（TVB）近年力捧的小花，除了在處境劇《愛．回家之開心速遞》出鏡多之外，劇外的新聞一樣多！而當中最為人討論，當然是她的整容疑雲。不過，最近古佩玲在社交平台上傳了一段片段，她在片中以素顏出鏡，絲毫不見異樣，用素顏粉碎整容傳聞！

古佩玲近年成為TVB力捧的小花。（陳順禎 攝）

2019年香港小姐季軍古佩玲自入行以來，其外貌變化一直備受關注，「容貌升級」的傳聞始於其參選期間。當時已有網民熱議，指古佩玲在初賽與決賽階段的臉部輪廓有所差異，特別是下巴線條被指更趨尖細。然而，當時多數聲音將其變化歸功於成功減重與專業的化妝修飾。

2019年古佩玲參選《香港小姐競選》時的舊照。（資料圖片）

隨着古佩玲近年在《愛．回家之開心速遞》曝光率大增，晉升為新一代小花，外界對她樣貌的審視亦越趨嚴苛。社交媒體和娛樂版塊屢次出現對比圖，將她早年「包包臉」的形象與近期五官更立體的照片作比較。媒體報道指出，質疑焦點集中在她的鼻樑被指變得更為高挺、臉頰飽滿度下降，使整容傳聞持續升溫。

古佩玲初入《愛．回家之開心速遞》時。（劇集截圖0

古佩玲於《愛．回家之開心速遞》飾演「神婆」素素一角。（截圖）

面對持續不斷的質疑，古佩玲本人多次大方公開回應。她堅稱自己的轉變是基於體重減輕、長大成熟，以及在鏡頭前學會了更恰當的表達方式。她親自向傳媒澄清，否認進行任何醫美或整容手術，並強調外貌的改變純屬化妝技巧與角度運用。

古佩玲兩個月前接受訪問時離奇「歪鼻」。（片段截圖）

古佩玲最新片段素顏粉碎整容傳聞。（片段截圖）

古佩玲最新片段素顏粉碎整容傳聞。（片段截圖）

古佩玲素顏都好靚女。（片段截圖）