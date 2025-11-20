陳奕迅打網球被粉絲偶遇合照大讚人超好　幸福肥驚現肚腩惹熱議

現年51歲的陳奕迅向來熱愛打網球，他的球技亦是相當不錯，去年10月上海勞力士大師賽的「費達拿超級摯友之夜」，就由著名瑞士網球手費達拿聯同陳奕迅，對戰中國職業網球手張之臻與跨界的中國乒乓球手樊振東搭檔，上演了一場世紀夢幻聯動的雙打比賽。陳奕迅能與國際著名網球手一起搭擋上演表演賽，足證他的球技是有一定的水平。早前就有網民打網球時偶遇陳奕迅，並大讚他的球技出色。

陳奕迅熱愛打網球。

四人夢幻聯動。(小紅書)

近日又有網民於網球場上偶遇陳奕迅，並把他們的合照放到社交網上分享，以「🇭🇰啊啊啊 偶遇了陳奕迅😆」為標題，發文寫道：「KTV必點他的歌 居然見到本人了 人超好😌」大讚陳奕迅的人品。相中可見陳奕迅戴上太陽眼鏡，身穿灰色長袖Tee配短褲波鞋，雙手放在身後與幾位粉絲合照，全程面露微笑，相當之親民友善。

然而有網民的焦點卻落在陳奕迅的肚腩之上，留言寫道：「啊啊啊啊啊，老公 (陳奕迅) 肚子怎麽又大了」、「小肚變大肚了」、「長肉了」、「肉嘟嘟的」，另有網民就笑指他的肚腩：「好食好住 死都不肯走」。相中的陳奕迅看來的確是比早前胖了些，臉也明顯圓了，妥妥的幸福肥。

陳奕迅與粉絲合照。(小紅書)