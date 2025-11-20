易烊千璽被看好有可能是下一個周潤發　新戲預售破4千萬超犀利

內地男團TFBOS成員易烊千璽（24歲），日前憑主演電影《小小的我》奪得「中國電影金雞獎」最佳男主角，成為金雞獎史上最年輕影帝。演技備受肯定的他，被不少網民看好會是下一代巨星，對此，著名導演王晶早前就曾表示他有可能是下一個周潤發。

易烊千璽成為史上最年輕的「金雞獎」影帝 。（易烊千璽微博圖片）

在電影《小小的我》中，易烊千璽飾演一位患有腦癱的少年，演技出色，最終憑着該電影奪得「中國電影金雞獎」最佳男主角，在新生代男星當中，演技最備看好的一位。而有不少網民眼見他在電影作品上，屢屢挑戰高難度角色，完全沒有偶像包袱，認為他會是下一代巨星代表，而在影壇上有一定份量的王晶就認為：「他可能是更偏文藝一點的周潤發或者是姜文。」對他給出了高評價。

在電影《小小的我》中，易烊千璽飾演一位患有腦癱的少年，演技出色。（微博圖片）

王晶指易烊千璽有可能是下一個周潤發。（微博圖片）

另外，他主演的電影《狂野時代》即將上映，截止目前為止預售票房已破4千萬人民幣，相當厲害。在電影中他一人分飾五角，挑戰風格各異的人設，其中一個就是怪物角色，化上特效妝的他完全難以認出，其沒有頭髮，膚色蒼白，皮膚鬆弛，身形佝僂，眼神怪異，在影片中透過遠鏡頭展現其行為舉止恐怖一面，再配合驚悚配樂，突出該人物的恐怖性，特別有一幕是他拉起布幕探頭而出流眼淚的畫面，展現了純熟的演技。

認不出是易烊千璽。（影片截圖）