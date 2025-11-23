80年代息影混血女星作客《流行都市》　慘被安德尊無禮串廣東話差

現年69歲的80 年代中韓混血女星王玉環 Agassi 以「鬼后」之稱被觀眾認識，幾乎所有港產恐怖片都有她的身影，而她在 1993 年拍攝《菩提幽魂》後息影。退出影視圈後，王玉環轉行後投身保險業，在保險公司從事營業員一職，保險事業經營得有聲有色，年收入驚人，更獲封「保險女王」。日前，她作客《流行都市》分享近況，期間竟被安德尊串廣東話差，但高EQ的她回應得非常大方。

王玉環在訪問中透露當年無開工加上失戀的打撃，決心放下藝人身段，轉投保險。王玉環非常勤力，每日7點起床做到半夜12點才回家：「如果唔係咁勤力，我冇今日。」王玉環亦因屢破佳績而獲封「保險女王」，更成為首位女性出任高級區域總監，一度成為香港保險界的傳奇。

— 人緣極好的她不時都會廣邀朋友到她位於沙田半山似足仙境般的2600呎豪宅相聚，市值超過4600萬。（資料照片）

訪問期間，安德尊突然問道：「你喺台灣長大，嚟香港拍戲？喺香港好多年啦可？」王玉環答道：「哇，都四十幾年。」安德尊就串爆：「OK，但你啲廣東話仲係咁差！」王玉環大方回應：「係呀，我主要係講國語，身邊啲朋友、客戶同以前拍戲元彪、洪金寶都同我講國語，可能我廣東話差，佢哋都同我講國語。」安德尊仍不死心：「全部同你講國語？好得意呀！」

