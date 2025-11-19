TVB台慶紅地氈｜港姐冠軍變剝皮香蕉釀時裝車禍　有嘉賓爬住出場?

無綫（TVB）《萬千星輝賀台慶》今晚（19日）於電視城舉行，每年紅地氈環節女星們都會爭妍鬥麗，雖然穩陣起見都會以黑、白、藍等顏色上陣，但有部份人挑戰其他配色，稍一不慎就會變「時裝車禍」。

講到全場最以奇「蕉」搶眼球的，絕對非前港姐冠軍林鈺洧（Denice）莫屬！今晚她以一身超高飽和度的螢光黃色晚裝登場，內裡還有一層灰色裙營造層次，雖然Deep V兼高衩設計毫不吝嗇好身材，不過這隻黃色極難駕馭，遠睇彷彿一支行走的特大螢光筆，又或者一條剛熟透已剝皮的香蕉。雖然Denice勝在有身高優勢撐得起，但這個黃色容易著到人變「黃面婆」，只能夠說Denice勇氣可嘉！

至於來自《中年好聲音》的李佳，亦走別樹一格路線，身穿白底彩色印花的西裝短褲套裝，再加白色厚底Boots，造型「花呢碌」。雖然可能想營造年輕活力感，但配上金髮略為散發風塵味，與身旁的名車氣場相比，李佳今晚似乎稍欠隆重感。

雖然李佳可能想營造年輕活力感，但配上金髮略為散發風塵味（葉志明/陳順禎攝）

不過，今晚紅地氈其實仲有一位「嘉賓」搶盡風頭，甚至「爬」住出場！它便是一隻AI機械狗，雖然沒華麗戰衣，又不懂擺Pose，但勝在科技感爆燈，與著住西裝的機械人一齊行紅地氈，搶鏡過一班小生花旦！