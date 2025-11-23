前TVB小生離巢後被捕獲夜場任酒保　為搵食曾派傳單日打3份工

前TVB小生黃得生（Dickson）曾拍過《點解阿Sir係阿Sir》、《結‧分@謊情式》、《不懂撒嬌的女人》和《跳躍生命線》等無綫劇，當中以憑劇集《點解阿Sir係阿Sir》一劇中飾演「范泰（反檯）」而為人熟悉。不過，在TVB捱足12的他在2021年決心離巢，並轉行投身地產行業，不過日前有讀者報料指捕獲在銅鑼灣一間酒吧見到黃得生任酒保，為生活捱更抵夜，能屈能伸值得尊重！

黃得生畢業於2009年TVB第23期藝員訓練班，自2009年開始他一共在TVB工作了12年，直到2021年才正式離巢，黃得生曾接受《香港01》電話訪問時直言，自己是看不到留在TVB發展有將來，所以才決心離開。他說：「唔想磨吓又一年，就咁磨到40歲。我走嗰時都31歲，追夢都追完，係時候要踏實少少。」他又說：「我除咗殯儀、司機、掃街之外幾乎所有需要勞力嘅工都做過晒。」同時也做過待應、裝修、送貨搬運、售貨員、派傳單，如果將所有工作經驗寫進履歷表的話，可能10頁紙也不足夠。他續說：「離開咗TVB之後就去咗派傳單，有試過情緒低落唔開心，嗰時問過自己究竟喺度做乜。不過冇錢就乜都要做，心理關口始終都要過。」當然，他並不是說勞力工作低下，他說：「職業無分貴賤，我只係志不在此，想搵多啲錢。」

相隔多年，黃得生依然能屈能伸、腳踏實地，據知他目前日頭繼續做地產、夜晚做酒吧經理外，亦不時客串劇集，非常厲害！

