鍾柔美罕有曬性感　首度親證升讀港大新聞系：我都好佩服自己

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）今晚出席TVB台慶，身穿一襲低胸裙罕騷性感，盡顯青春本錢。她接受《香港01》訪問時，被問到少有展露性感一面，會否怕醜？她大方表示：「雖然有啲，但大個女了嘛，最緊要靚，而且做足安全措施，所以大家放心。」

Yumi罕有性感示人，表示已做足安全措施。（陳順禎攝）

談到她早前透露家中已擺放聖誕樹，不少網民驚訝她屋企客廳是否極寬敞？對此，鍾柔美澄清：「大家唔使放大嚟講，聖誕樹可以好矮的嘛，我棵聖誕樹只係高我少少，唔大。」

不過講到最威水，莫過於今日有消息指她由副學士成功銜接升讀香港大學（HKU）新聞學系，成為真正的大學生。鍾柔美首度親證喜訊，坦言選擇新聞系是因為與現時行業有關係：「希望趁年輕，學多啲嘢。同埋我都好想了解你哋（記者）訪問我嗰陣，個狀況、心態係點，所以研究下。」

Yumi親證升讀港大新聞系。（陳順禎攝）

早前鍾柔美因為兼顧學業與演藝事業，曾被爆經常「走堂」，今次成功考入港大，問是否終「一吐烏氣」？鍾柔美直言：「之前啲人話我走堂，所以希望今次呢個成績可以證明自己嘅努力，同埋真係花咗好多時間喺學業上。」

成為港大生後，鍾柔美的日程表比以前更爆滿。她透露今日是放學後趕過來：「其實我今日係有Present，跟住聽朝9點我又要Present，其實我真係好多功課、好多嘢做，所以我都好佩服自己可以咁樣去平衡呢一件事，真係唔容易。」