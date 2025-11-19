TVB台慶2025｜三大謎團未解　神秘嘉賓消失、爭大獎NG被質疑造馬?

無綫（TVB）《萬千星輝賀台慶》今晚（19日）於電視城舉行，節目於11時10分左右圓滿結束，不過就留下三大謎團。

謎團一：壓軸大獎環節NG嚟多round？

節目尾聲的壓軸大獎，是由上海商業銀行送出50萬免找數簽賬額，而陳豪、黃翠如、汪明荃、高海寧、陳展鵬、譚俊彥、陳煒、姚子羚、張振朗、馬國明成為藝人代表，每人手持一粒不同顏色的「翡翠明珠」，這些波波要在賽道上越過不同關卡，鬥快到終點為之贏。張弛豪負責「開閘」，陳展鵬的淺藍色波波一馬當先，表現可說是由頭帶到尾，正當曾志偉、鍾志光、朱凱婷、區永權等都宣布「淺藍色」得勝，朱凱婷想說出「陳展鵬」的名字時，眾人突然一臉錯愕，說收到指示要「嚟多個圈。」鍾志光試圖打圓場說：「賽事要增加刺激性呀！」

第二場「翡翠明珠」大戰隨即開始，結果黃翠如的橙色波波與陳煒的紫色波波叮噹馬頭，最終由陳煒的紫色波波領先，她與隊友們均分50萬。不過觀眾都感到十分驚訝，質疑明明由陳展鵬勝出，為何又要再鬥多圈，網民留言：「咁X兒戲？」、「係咪想造馬？」、「點解頭先唔計？」、「學F1玩熱身圈？」「都係亞視贏」

謎團二：神秘嘉賓有冇出現？

台慶的預告片中，曾出現「神秘嘉賓」剪影，但最終並未有如去年林峯、大前年郭富城等級數的神秘嘉賓出現，網民質疑是否「甩底」。不過，由於司儀介紹片中，林盛斌（Bob）曾表示屆時會有「劃時代神秘Partner」，故不排除這位「嘉賓」其實便是節目多次亮相的AI機械人。

謎團三：曾志偉離巢發言？

最近電視城瘋傳TVB總經理曾志偉做到今個月底便會離職，並指他將在台慶上有5分鐘告別感言，本月9日他出席EYT聚會時，被傳媒追問是否月底離巢，他語帶輕鬆表示：「咁快？台慶再講啦！」未有否認傳聞，更留有伏筆。不過，最終整晚節目中，都沒有曾志偉5分鐘離巢感言環節。