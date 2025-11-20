莫文蔚透露很多朋友特地回港欣賞　將為演唱會閉關嘉賓名單仍保密

日前莫文蔚（Karen）和張馳豪（Aska）出席香港電台第二台節目《Made in Hong Kong 李志剛》，公布「第三十六屆國際流行音樂大獎」候選名單。主持人李志剛和白源顥先恭喜莫文蔚於12 月20 日在啟德主場館舉行《THE BIG BIG SHOW 大秀一場 香港站「家場」限定版》演唱會，張馳豪表示他和莫文蔚也有點淵源，因當日參加比賽決賽的表演嘉賓便是她：「Karen一出場的氣勢真的很厲害，有很多地方值得我們學習，雖然Karen表演那首歌並不是充滿動感，但她在台上的表現令大家很快便投入。」莫文蔚回應說：「一首歌只有3分鐘，要把握每一秒鐘，其實無論是快歌還是慢歌，你要用情感直接打動每一位觀眾。我每次去看演唱會便會去看別人如何處理一個舞台，如何和觀眾溝通，就算你在一個很大的Stadium，你也要令到坐得最遠的觀眾朋友感覺你是在唱歌給他聽。」莫文蔚曾經推出英語爵士專輯《Somewhere I Belong》，「唱英文歌和唱華語歌當然有分別，不過無論唱什麼語文的歌也要能表達你的內心。」張馳豪說今次訪問是他有史以來最緊張的一次，不過他也把握機會將自己的7寸黑膠細碟送給莫文蔚。

李志剛、莫文蔚Karen、張馳豪Aska、白源顥。(公關提供)

張馳豪把握機會把自己的黑膠碟送給莫文蔚。(公關提供)

在完成一連串宣傳工作後，莫文蔚即將為在下月20日於啟德主場館的演唱會閉關，但她先會到北京和樂隊綵排。莫文蔚指她會唱很多廣東歌，她揀好歌便會埋位練習，她坦言在揀歌方面要取捨，也想讓朋友們點歌，「在每一場演出前，我們都會開放網上點歌，很實在太多歌，非常頭痛呢，之前開放5首歌給大家投票，最後這5首歌都唱了，哈哈！」不過啟德場地所限，演唱會要在晚上10點半前完騷，所以今次不能貪心。最後莫文蔚開心表示：「很多朋友將會特地回港看我表演，甚至為此改行程，但嘉賓名單仍要保密。」

張馳豪Aska、莫文蔚Karen。(公關提供)

莫文蔚。(公關提供)

莫文蔚和張馳豪及後在節目中聯同主持人李志剛和白源顥公布「第三十六屆國際流行音樂大獎」詳情，今屆共設11個獎項，包括︰「最受歡迎十大國際金曲」、「至尊金曲」、「最受歡迎男歌手」、「最受歡迎女歌手」、「最受歡迎樂隊／組合」、「最受歡迎日本金曲」、「最受歡迎日本歌手／組合」及「最佳英文／日文／韓文／原聲大碟」。樂迷可於即日至 11 月 26 日期間，登入港台網站重溫候選歌曲和投票。7 個歌曲和歌手獎項將結合樂迷投票和專業評分計算所得，所有獎項結果將於本年 12 月中旬舉行的頒獎典禮中揭曉。