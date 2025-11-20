曾志偉拆解台慶三大謎團 譚詠麟原是神秘嘉賓？

曾志偉在《台慶》結束後，接受傳媒訪問，除了回應自己離巢傳聞外，亦談到台慶宣傳片早前大賣關子，預告有「神秘嘉賓」，但最後未見蹤影，令觀眾覺得被騙。志偉對此解釋，神秘嘉賓其實就是AI機械人和機械狗。對於有傳原本是阿倫譚詠麟，但對方最後甩底，志偉否認：「阿倫點會甩我底啊，唔係阿倫嚟。」

曾志偉離巢傳聞是台慶焦點。（陳順禎 葉志明 攝影）

由於宣傳片出現人形剪影，加上去年有林峯等人做嘉賓，令網民覺得似「誤導」，志偉笑言：「係啊，今年就變咗有天華囉（謝天華），其實神秘嘉賓就係機械人。」

至於節目尾聲的壓軸現金大抽獎環節出現爭議位，明明抽出了藍色球的陳展鵬，隨後又「嚟多Round」，最後由陳煒勝出，網民覺得有「造馬」之嫌。志偉承認現場出現溝通誤會：「其實排嗰陣時係兩輪嘅，後尾我哋覺得兩輪多得滯啦，不如一輪。但一輪嘅消息可能無傳達到FM聽，點知FM就猛叫『兩輪兩輪，快啲擺返上去』，但已經做咗啦，無可能走出嚟話唔係架。」

第二場「翡翠明珠」大戰隨即開始，結果黃翠如的橙色波波與陳煒的紫色波波叮噹馬頭，最終由陳煒的紫色波波領先，她與隊友們均分50萬。（TVB電視截圖）

談到藍色球的譚俊彥和陳展鵬在台上有點尷尬，志偉直言：「都冇辦法，就係咁啦。呢個世界上所有嘢都整定，你想結果未必一定咁，但人哋嗰邊已經慶祝咗，咁就算啦，成日都咁樣。」他強調最緊要大家開心。

至於談到王祖藍扮嘢環節扮阿叻陳百祥，還去到他面前飛紅牌。志偉直言不會嬲：「我覺得做呢行最緊要識自嘲，最好就係攞自己開玩笑，有咩咁大件事。（驚唔驚阿叻嬲？）阿叻唔會嬲掛，佢可以炒曬我哋啲ahead，幾開心啊，邊個接到個波就炒邊個。（有無同佢講聲？）無啊，佢都係我哋tvb嘅人，明白扮嘢都係娛樂性，猶如佢做嗰個訪問我哋都唔介意。」