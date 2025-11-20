肥媽參加慈善音樂會望籌到錢去買洗腎機　鄧兆尊自細已受父親熏陶

為慶祝「兒童腎病基金」邁向30週年，同時為兒童腎病研究及病童家庭籌募更多支援經費，《兒童腎病基金 邁向30週年慈善音樂會》將於12月3日（星期三）晚上在麥花臣場館舉行，參與歌手及藝人包括肥媽（Maria Cordero）、梁思浩、吳家樂、鄧兆尊、陳奐仁、周吉佩、龍婷、支嚳儀、顔米羔、劉洋和李金凱，屆時大家一起以音樂傳遞愛與希望。

《兒童腎病基金 邁向30週年慈善音樂會》。(公關提供)

今次慈善音樂會一呼百應，肥媽希望演唱會能籌到錢去買洗腎機幫助病人：「有人一出世就有腎病，好多人忽視我哋而家食嘅嘢，太鹹太辣同埋飲得酒多都對個腎唔好，個腎有問題已經越嚟越年青化，大家真係要注意同要正視。」思浩說：「今次活動可以提高所有人對腎病嘅認識，我希望演唱會可以幫基金籌到一定數目嘅善款，等基金可以繼續幫到更加多有腎病嘅小朋友。好想大家都比呢班小朋友一個希望，話俾小朋友聽呢個世界唔係得佢哋自己去面對，係有好多哥哥姐姐支持佢哋。」家樂：「這次慈善音樂會不僅能讓人們更加關注腎病這個疾病，還能提高大家對腎病的認識，我想對所有兒童腎病患者說，無論你們面對什麼樣的挑戰，請永遠保持信心，生活總會帶來新的希望，我們一直在你們身邊，支持你們！」

肥媽 Maria Cordero。(公關提供)

吳家樂。(公關提供)

梁思浩。(公關提供)

鄧兆尊說：「記得從細個開始已經跟隨父親參加慈善活動，自細受到熏陶，確認施比受更有福呢個道理，今次慈善音樂會肯定可以提高大家對腎病兒童的瞭解和認知，希望每一位腎病患者唔好氣餒，隨著社會不斷進步，希望將來腎病並唔係一個嚴重問題，希望在明天！」Hanjin表示好開心今次能夠參加這個慈善音樂會，「我希望今次活動能夠提高大眾對腎病嘅認識，因為腎病嘅徵狀係好容易被誤認為其他病徵，呢啲誤會可能會導致治療嘅耽誤。我想對兒童腎病患者同埋患者身邊愛惜他們嘅家人、朋友們說：我明白你哋嘅辛苦，你哋真係好勁，繼續努力加油。」周吉佩：「我經常參與慈善活動，近年更號召歌迷會一同身體力行，包括老人院探訪、海灘清潔、獨居長者探訪、派飯等，今次能夠透過音樂為腎病兒童籌款，是非常有意義的事。」龍婷說平時會去老人院唱歌，希望今次慈善音樂會幫到腎病患者，她希望患者只要保持對生活的熱愛，一切都會好起來。

陳奐仁。(公關提供)

鄧兆尊。(公關提供)

周吉佩。(公關提供)

支嚳儀認為透過音樂來推廣兒童腎病關注是一個非常有意義的方式：「音樂能夠觸動人心，讓更多人關注這個重要的健康議題。腎病往往是一個被忽視的疾病，但它卻影響著許多家庭的生活質素，所以我們需要更多這樣的平台來提高公眾認知。音樂會不僅能籌募善款，更重要的是能凝聚社會各界的力量，共同為腎病患者及其家屬提供支持。我相信這次音樂會絕對能有效提高公眾對兒童腎病的認識和關注。」顏米羔覺得今次慈善音樂會的主題很有意義，尤其是關注兒童的疾病，也希望活動能提高人們對兒童腎病的認識，他只要時間能配合，便會參加更多類似的慈善活動，米羔為病患者打氣說：「有時事情發生未必係自己可以選擇，但係自己絕對可以選擇用那種心態去面對。努力讓自己活出精彩的每一天，一起加油。」

支嚳儀 Venus。(公關提供)

顔米羔。(公關提供)

劉洋：「這次的主題是《兒童腎病基金》慈善音樂會，其實每一個小天使的降臨都是幸福和快樂的凝聚，然而當不期而遇的病痛降臨時，隨之而來的是很多意想不到的困難和無助，基金會為孩子們和他們的家庭所帶來的希望和快樂是真實而细腻的，非常貼心的照顧到孩子們的需求。我希望大家別害怕，請相信只要我們一起努力，一切都會越來越好。」金凱：「我覺得這次以音樂為主題的慈善活動非常有意義，音樂是靈魂溝通的橋梁，可以散播愛與關懷。我想和兒童腎病患者說，我們也許沒有遇到更好的人生，但是我們依然可以選擇努力對抗命運，努力讓生活變得更好，努力讓身體越來越健康，因為只有這樣，我們才能擁有更好的未來，我們一起加油。」

劉洋。(公關提供)

李金凱。(公關提供)

「兒童腎病基金」成立於 1996 年，是《稅務條例》第88條獲豁免繳稅的慈善機構，他們由一群醫護、社工、律師和腎病兒童家長一起成立。自成立以來，他們一直陪伴患有腎病的孩子和家人，共同為病童創造一個理想的生活環境，期望孩子們在艱難的治療旅 程中，仍可以被看見、被擁抱、好好長大。兒童腎病基金長期透過募捐，把善款用在孩子的需要上：包括資助腎病兒童，盡力減輕 腎病對生活的影響；亦為病童提供交通津貼，減輕往返醫院與治療中心的負擔。同時也會舉辦教育與家庭活動，提供最新的腎病醫療知識與實用資訊，讓腎病兒童家屬在照顧路上不孤單。

