第一名模驚變樣面目全非震撼網民　一部位顯得極奇怪不自然惹熱議

有「台灣第一名模」之稱，將於今個月底踏入51歲的林志玲 (Chiling) ，於2019年與日本男團EXILE成員AKIRA (黑澤良平) 結婚，並於2022年1月31日農曆新年除夕宣布誕下仔仔，一家三口生活幸福美滿。由於她成為人妻人母之後全力照顧家庭，相夫教子，2023年毅然宣布不再復出演藝圈，只會參與公益慈善活動，以及繼續一些代言工作。她間中也會於社交網分享生活點滴，更新近況。林志玲於今年3月獲邀出席巴黎時裝周，5月又現身「第十五屆北京國際電影節」紅地氈，狀態相當不錯。

林志玲多年前的性感泳裝照出土。（影片截圖）

林志玲身穿LACE裙現身巴黎。(小紅書)

林志玲以一身透視白紗長裙仙氣亮相「第十五屆北京國際電影節」紅地氈！（視覺中國）

然而，近日有網民於社交網分享了一段林志玲早前接受訪問的影片，片中的林志玲就驚現變樣，甚至有網民指她變得面目全非，一下子根本沒認出是她。該段影片是林志玲之前為她連續多年代言的滴雞精品牌所拍攝的宣傳片。林志玲的樣子隨即引起網民的熱議。片中可見她的面形變得好奇怪，蘋果肌高到在顴骨的位置，明顯突起了一塊，望落極之不自然。一眾網民紛紛留言吐槽表示：「志玲姐姐怎麽太陽穴凹成這樣。還我之前的志玲姐姐」、「感覺是顴骨凸了，顯得太陽穴凹陷了，現在的顴骨或者填的蘋果肌吧太大了，不好看呀」、「 蘋果肌變高，側面的臉形變得眼睛部位凹陷，臉形變得不順」、「看封面都認不出來」、「這真的是林志玲？」、「好腫，別再填 (充)了」、「自然變老不好嗎？哎。」

林志玲被指變樣面目全非。(小紅書)

