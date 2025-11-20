鍾麗緹兩女兒星味十足網民叫出道　爆一原因拒入娛圈尊重決定

有「最美美人魚」之稱的鍾麗緹（Christy)育有三位女兒，全都繼承其良好基因，無論樣貌還是身材都相當出眾。而隨着二女兒張思捷（Jaden)、小女兒張凱琳（考拉）近年頻頻在公開場合現身，姐妹二人小小年紀已星味十足，有不少網民都期待她們能夠出道，但目前她們已明確拒絕進入娛樂圈。

女兒們全都繼承鍾麗緹良好基因。（鍾麗緹微博圖片）

張思捷及張凱琳近年隨着媽媽鍾麗緹現身各大時尚活動，姐妹二人出落得亭亭玉立，完美繼承了媽媽的良好基因，令她們有「最美星二代」的稱號。小小年紀已星味十足的她們，絕對有潛力做明日之星，而鍾麗緹近日在戶外被網民偶遇時，大方回答網民的提問，揚言自己也很希望女兒們能夠出道，但現階段她們是拒絕的：「因為就覺得壓力大，因為黑粉、網絡暴力真是太厲害了，所以我等她們甚麼時候心裡很滿，愛自己，不會讓各種的甚麼聲音影響她們，那個時候她們想出道就可以了，因為很多人都想讓她們出道，我也想，我也希望有個孩子當個 Idol。」

鍾麗緹都表明想女兒們出道。（鍾麗緹微博圖片）

三母女一同出席時尚活動。（鍾麗緹微博圖片）

而有不少網民都認同鍾麗緹的說法，因為在早前她小女兒張凱琳因不滿有網民在直播間批評她中文水平差，她就毫不客氣作出反擊，情緒似乎有一些激動。由此可見，她似乎會受到外界各種聲音影響，現階段出道看來不是最好時機。