TVB上位小生撞樣王嘉爾？　罕型格打扮曬高顏值獲讚：五官很優越

TVB年度盛事《萬千星輝賀台慶》昨晚（19日）圓滿落幕，紅地毯向來是女星們爭妍鬥麗的戰場，大家鬥靚鬥性感。不過，昨晚竟一位上位小生，在一眾女藝員低胸、露背、長腿的夾擊下，成功搶Fo！不但吸引觀眾眼球，就連同場男星都忍不住望多幾眼，他就是近年備受TVB力捧的周嘉洛。

周嘉洛憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演金城安一角奪得「最佳男配角」，得獎時入行僅4年。（資料圖片/梁碧玲攝）

周嘉洛近年獲TVB力捧，成為當家小生。（IG@kalok_）

周嘉洛被指有周星馳影子，自帶喜劇細胞，而且甚有觀眾緣。（IG@kalok_）

去年台慶，周嘉洛表演趣劇，但今年收起搞笑，轉Style行型男路線曬顏值。他昨晚除了與孔德賢、戴祖儀等在「剪裁魔法賀台慶」環節行Catwalk外，在紅地毯環節也非常搶Fo，他身穿剪裁修身的西裝，內裡「真空上陣」，Deep V設計大方展現結實胸肌線條，性感程度完全不輸同場女星，吸睛度爆燈！

周嘉洛去年台慶表演趣劇。（電視截圖）

周嘉洛將頭貼向林秀怡假巨胸，引起熱議。（資料圖片）

周嘉洛昨晚與孔德賢、戴祖儀等在「剪裁魔法賀台慶」環節行Catwalk。（電視截圖）

隱約見到胸肌。（電視截圖）

周嘉洛的「性感造型」就連好兄弟朱敏瀚（朱仔）都忍不住「望多兩眼」。兩人在接受訪問時互動爆笑，身旁的朱仔不時情不自禁「偷望」周嘉洛心口，更笑言：「如果我係Cam 1嘅，我會咁樣（對準心口）！好多嘢睇、好開心！」面對兄弟的「調戲」，周嘉洛搞笑回應：「電視業畀你搞彎晒！」被問到有否為一身造型特意操練？周嘉洛笑言：「有呀！我頭先差啲遲到，因為我喺後台攞住個啞鈴係咁喺度做。盡咗力啦！大概舉咗58下。」令人哭笑不得。

周嘉洛昨晚走好地毯的造型也令人眼前一亮。（陳順禎、葉志明攝）

就連好兄弟朱敏瀚（朱仔）都忍不住「望多兩眼」。（陳順禎、葉志明攝）

吸睛！（陳順禎、葉志明攝）

而周嘉洛罕有一身靚仔打扮也驚艷不少網民，留言大讚：「以前覺得朱Ling（吳偉豪）很帥，是全劇最帥的那種，但最近看劇越來越覺得安仔更帥了，特別是今晚的妝造，他五官真的很優越……」、「痴線，靚仔到咁」等；有眼利網民則覺得他造型「撞樣」王嘉爾；甚至有內地網民讚他顏值完全可以進軍內地市場：「來內娛拍偶像劇吧！」評價極高。

靚仔。（IG@mytvsuper）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

有眼利網民指周嘉洛造型「撞款」王嘉爾。（IG圖片）

其實，周嘉洛向來還有TVB「隱性肌男」稱號，分別在《愛．回家之開心速遞》、《新四十二章》、《痞子殿下》、《武林》等劇集中都曾赤裸展露過其健碩身形，因而被網民戲言指他是新一代「裸星」。周嘉洛曾在接受《香港01》訪問時大談其操肌史：「如果話一啲體能嘅運動，唔係做Gym健身嗰一種，我諗就十六歲左右，嗰陣喺外國留學就有做開掌上壓，但就冇特別去做Gym。因為細個覺得舉重係對長高冇幫助，反而有害，所以就冇去做到。」而他也有自己維持身形的一套方法，就是堅持做掌上壓：「厲害嘅時候我諗每日幾百個，我又唔會畀自己一個目標，今日一定要做到幾多組、或者幾多下，通常都係想做就做，最多一組可能六十下，通常普普通通就二、三十下做幾組。」而近年，周嘉洛更走入健身房，勤力做運動，除了打拳外亦有健身操肌，昔日青靚白淨的𡃁仔，如今升呢成大隻仔。

由於頻頻在劇集赤裸騷肌，網民講笑指他是新一代「裸星」（劇集截圖）

周嘉洛以前貼過赤膊相，他笑指自己是「滑浪瘦骨仙」。（IG@kalok_）

周嘉洛近年狂操肌。（IG@kalok_）