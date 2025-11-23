林頴彤傳避風頭狂推job　男友捲JPEX案需還押另涉洗1800萬黑錢

林頴彤（Bella）2023年被爆出與捲JPEX案的無綫前演員鄭雋熹拍拖，對於男友涉虛擬資產交易平台JPEX案被控以及一宗涉及透過4個戶口，清洗約1800萬元黑錢，林頴彤一直沒有作任何回應，有傳她為避風頭，狂推job，最後一個IG Post已經是10月尾。

林頴彤與鄭雋熹曾因涉「公眾地方行為不檢」一同被捕。（IG@heicheng）

被告鄭雋熹目前在洗黑錢案獲保釋但就另一案需還押，他被控4項洗黑錢，控罪指，鄭於2021年11月至2023年10月間，分別清洗約795萬、929萬、100萬和21.9萬元的黑錢，合共約1847萬元。據悉，鄭透過4個戶口，清洗約1800萬元黑錢。鄭雋熹在另一JPEX案被控兩項罪名，被控兩項串謀欺詐，押後至12月15日再提訊，鄭雋熹在該案不獲保釋。

二人因拍《安樂蝸》而結緣。（IG/@heicheng）

鄭雋熹做林頴彤MV男主角！（IG/@heicheng）

林頴彤自從約滿無綫之後，努力不懈增值自己，修畢營養學課程後，開始了新的創業道路，經營網店生意。她曾為HOY TV賀歲短劇《我家有囍事》以及與江嘉敏一同主持節目《好好生活》，不過有指林頴彤為低調狂推job，節目組唯有找來網紅倪安慈（阿慈）頂替她與江嘉敏一同主持《好好生活研究所》。而去年，林頴彤曾發表聲明否認同JPEX有關，表示自己一直不知道什麼是JPEX，更從未參與有關投資活動。

林頴彤曾被傳越來越富貴！（IG/@bella_lam）

林頴彤聲明全文如下：

「本人林頴彤，就最近有關被牽涉詐騙案件的傳言和虛擬資產交易平台 JPEX 的報導，現作出嚴正聲明。

本人一直不知道甚麼是JPEX!

當然從來沒有參與此類型的任何投資活動，或從中獲得任何利益的事，而本人與 JPEX 公司並沒有任何絲毫關係。

早前發現網上流傳，有未得本人授權之頭像及相片，來冒充本人然後訛稱分享投資心得，本人現嚴正要求任何人士，在未經授權下，不得作出任何發佈上載或轉載等侵權行為（在此本人保留追究權利）

本人問心無愧！事件至此，已嚴重損害本人的事業及聲譽，現在特此聲明，以正視聽，以釋眾疑；而早前我亦已就相關事件報警備案，在此先感謝正義善心的社會各界人士的關心和慰問。

在此再次聲明，對於任何有關本人的所有虛假陳述和不負責任言論者，本人保留一切的法律追究權利。」

林頴彤澄清自己不知道什麼是JPEX，聲明中未有提及鄭雋熹。（IG@bella_lam）

林頴彤聲明全文。（IG@bella_lam）

