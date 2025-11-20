佘詩曼坦承曾因負評聲音想過退出娛圈　自覺唔識做戲冇信心感害怕

視后佘詩曼主演的劇集《新聞女王2》播出後大受好評，人氣依舊高企，一舉一動都備受關注。而早在演技上備受肯定的她，其實演藝之路並非一帆風順，近日她接受內地媒體訪問時就透露，曾因遭遇到負面批價，令其自覺不適合娛樂圈工作，有想過退圈的打算，所幸獲得陳錦鴻的幫助，令她逐漸走出低谷。

佘詩曼演藝之路並非一帆風順 。（佘詩曼微博圖片）

選美出身的佘詩曼，加入TVB後就備受力捧，在1999年就獲安排主演劇集《雪山飛狐》飾演苗若蘭一角，但自劇集播出後負評不斷，被吐槽「雞仔聲」、「演技差」等，正正因為這些批評令她失去信心，她表示自己沒有演藝課的訓練等同是一張白紙，但自己已盡全力去演出了，在得知播出後負批不斷，曾有過想退出娛樂圈的想法，認為自己不會演戲。

主演劇集《雪山飛狐》飾演苗若蘭一角，被吐槽「雞仔聲」不會演戲。（影片截圖）

佘詩曼聽到負評不斷，曾有想過退出娛樂圈。（佘詩曼微博圖片）

她在早年受訪時，針對當年被指「雞仔聲」不會演戲的批評，她就表示：「為甚麼別人說我『雞仔聲』，是因為我沒有信心，我害怕。我不會演戲，我不想你聽到我講話，我自己聲音一直壓着，我整個人是沒有信心的表現。」

陳錦鴻當年幫了佘詩曼很多。（視覺中國）

在自信心受到打擊之時，她就曾向前輩們請教演戲技巧，其中一位就是與她合拍《雪山飛狐》的陳錦鴻，對方非常願意作教授，令她獲益良多，在一年時間內覺得好像上了一個很濃縮的課程，對她有非常大的幫助。

佘詩曼自爆曾同狗仔隊吵架。（佘詩曼微博圖片）

另外，在談及這一路走來有甚麼變化時，佘詩曼坦言變化很大。揚言自己一開始的時候是很在意他人的說話，總覺得為甚麼有那麼多不好的新聞，狗仔隊要針對她等，甚至一度忍不住跟狗仔隊吵架，但經過一、兩年的經歷後已經習慣，就會選擇不去看負面的新聞，認為在這個世界上實在有太多聲音了，難以去討好所有人，所以就認為靠實力去說話，實力就能代表一切。

《新聞女王》系列，令佘詩曼演藝事業再創高峰。（微博圖片）

而她確實一步一步靠實力去證明自己，從《雪山飛狐》被批評「雞仔聲」，到《十月初五的月光》演技大有進步，之後到《酒是故鄉醇》、《洗冤錄2》、《西關大少》、《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《宮心計》、《使徒行者》等等，演技備受肯定，近年更因劇集《新聞女王》再令她創下演藝高峰，收視及口碑都相當高，無人不曉SNK NEWS的文慧心（Man 姐）。