離巢無綫花旦41歲生日仍散發少女味似學生　甘為家庭不惜犧牲事業

2010年華姐冠軍岑麗香 (香香) ，是公認的靚女，有樣有身材，她當年奪冠加入TVB後便備受力捧，擔演了不少劇集的女主角，深受觀眾與網民喜愛，成為宅男女神。岑麗香於2016年與老公強強結婚，婚後生了兩個仔仔，便減少了幕前演出，主力照顧家庭。雖然她已淡出娛樂圈減少幕前演出，但依然keep得好好。岑麗香又會經常更新社交網同大家分享近況以及生活日常。

岑麗香入行後，迅速成為宅男女神，2018年擔任選美評判，性感與靚樣搶鏡過當晚選美佳麗。

岑麗香KEEP得好好。(IG圖片)

前華姐冠軍岑麗香（香香）將過檔HOY TV與陳家樂一同參演首部原創劇，並飾演一對情侶。（IG/@heungheungeliza）

岑麗香剛於今個月17日迎來了她的41歲生日，她日前就於IG出post拍片告訴大家她過生日了。岑麗香在片中扮作敲打鏡頭，說道：「Everyone，it's my birthday」又以英文留言：「now you know, hehe♥️Thank you everyone for the b-day blessings!! (現在你們知道了，嘿嘿♥️謝謝大家的生日祝福!!)」曬出了她家中的生日布置以及生日蛋糕，不少粉絲和網民都為她送上生日祝福。事隔一日岑麗香分享了一輯造型美照，穿上間條衫配短裙仔配白襪和maryjane鞋的鞋，散發濃濃少女味，獲網民激讚青春得似學生，完全不似她的真實年紀。

岑麗香告訴大家她生日了。(ig圖片)

岑麗香少女味濃似足學生妹。(ig圖片)

