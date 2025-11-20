陳豪自家咖啡品牌觀塘分店突然執笠　本人稱生意不錯揭結業主因

視帝陳豪（阿Mo）向來是圈中「吸金王」，形象健康的他廣告代言接不停。而近年除了演藝事業外，他還積極拓展其咖啡王國，創立自家品牌「Blooms Coffee」。不過位於觀塘apm商場的分店，近日卻被發現突然「執笠」，開業4年宣布離場。

陳豪近年創立咖啡店「Blooms Coffee」。（IG@bloomscoffee）

陳豪出席活動時，大方回應分店結業原因。他表示該位置原本就不屬於正式舖位，當初只是特意租來試一下，跟商場溝通過後，對方想收回該店鋪作其他用途。陳豪指咖啡店生意其實不錯，所以會另覓合適地方再戰，有好多選址可以考量，雖然蝕了裝修，但畢竟咖啡店舖都經營了幾年，所以無所謂。問到現階段的生意情況，他直言整體上都可以，因為咖啡行業不算高消費產品，行業受市道影響不算太大。

陳豪以代言人身分，出席二手車買賣平台香港旗艦店開幕活動。（大會提供）

陳豪平日都是以車代步。（大會提供）

另外，在昨晚台慶表演環節上，他與譚俊彥、張振朗及高海寧率領一眾後輩演出音樂劇，不少人出現「魔音」情況，唯獨他能「逃過一劫」不用獻聲，但亦令不少網民失望。陳豪笑指他原本想Rap，但大會無準備Rap Music，所以最後算了。問到何時再有機會聽他唱歌，陳豪笑指總有機會，「我有首好勁嘅歌，就係《天與地》。」還幽默表示《中年好聲音7》就會見到他的出現。

陳豪在台慶表演環節上「逃過一劫」，純分享入行多年經驗，不用獻聲。（電視截圖）