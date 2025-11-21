45歲千禧男神洛杉磯被捕獲　滿臉鬚根雙眼浮腫被指一副「摟打樣」

現年45歲的陳冠希（Edison）是昔日千禧男神，當年憑藉一張壞孩子帥臉迷倒萬千少女。不過其近年外貌狀態就如股市般「大上大落」。雖然早前曾一度回春，但近日他在洛杉磯被網民野生捕獲，在零濾鏡的「生圖」下，陳冠希的顏值似乎再次面臨「斷崖式」下跌，滄桑模樣引起熱議。

全盛時期的陳冠希真的很屈機。（電視截圖）

陳冠希自成家立室後，逐漸將重心轉往自家品牌及家庭生活。（IG@edisonchen）

陳冠希一家三口。（IG@edisonchen）

近日，有網民在社交平台小紅書分享在洛杉磯聖莫尼卡海灘偶遇陳冠希的經歷。博主表示自己當時正低頭玩手機，一抬頭竟發現迎面而來的正是陳冠希，當場驚呆：「我愣子在原地，走過後，冠希哥見我沒說話一直在驚呆狀態。回頭示意了一下。」博主隨即上前詢問能否合照，陳冠希雖然答應，但亦表示：「快一點」，拍完後親切補上一句：「Enjoy！」展示真性情一面。

陳冠希近年狀態經常引起熱議。（IG@edisonchen）

陳冠希近年外貌狀態就如股市般「大上大落」。（小紅書）

陳冠希早前現身深圳，曾一度回春。（小紅書）

從照片所見，當日陳冠希身穿藍色格仔長恤衫配卡其色長褲，頭戴Cap帽，打扮隨性得來不失潮味。然而，在高清鏡頭下，陳冠希的面容卻顯得異常憔悴。只見他雙眼浮腫、眼袋明顯，加上滿臉鬚根未剃，皮膚稍顯鬆弛，與昔日那個意氣風發的「歪嘴男神」判若兩人。

有網民在洛杉磯聖莫尼卡海灘偶遇陳冠希。（小紅書）

陳冠希打扮依然潮味十足，但面容略顯疲態。（小紅書）

網民分享在洛杉磯偶遇陳冠希。（小紅書）

照片一出，隨即吸引過千網民留言討論。不少人對陳冠希的現狀感到驚訝，感嘆歲月不饒人：「花有重開日，人無再少年」、「老了、老了」、「感覺他狀態不太好」、「這和趙本山有甚區別？」、「誰還分得清趙本山」；也有網民直言：「感覺總是一副想打人的表情」。不過，博主亦有為陳冠希護航，「可能冠希哥剛起床，沒打扮，也懶得打扮。不要類比，大家都是平常人，活得輕鬆愜意點好」，認為無需對藝人外貌過份苛刻。