黑妹李麗霞16歲未婚懷孕　夜總會唱歌謀生認「世界女」做人圓滑

人稱「黑妹」的李麗霞2019年確診肺癌第一期，頸椎、腦部及身體多處先後發現有腫瘤，五六年間進出手術室，生死懸於一線。黑妹日前接受《香港01》專訪，透露近月多位朋友相繼離世，發現電話簿「又少咗幾個人」，眼眶含淚感慨謂：「會不會下一個輪到我呢？真係會諗呢啲事」。



回望半生，64歲的黑妹形容自己年輕時就是「貪玩、任性」，13歲當酒廊唱歌，16歲未婚懷孕翌年誕下女兒；20多歲嫁去加拿大，但不足兩年，又因抵不住天天剷雪的刻板生活，隻身返到香港。多年來靠自己努力經營製作公司，黑妹在演藝圈甚吃得開，逢人都會叫「阿姐阿哥」，而她亦是不少藝人口中的「家姐」，訪問中娓娓道來她的故事。



黑妹李麗霞13歲就出嚟社會工作。（潘樂文 攝）

李麗霞患肺癌頸椎及腦部有腫瘤 拒食標靶藥：我會開心啲丨專訪二

13歲寫信給媽媽要求退學去唱歌

在七十年代，香港夜總會是紙醉金迷的銷金窩，亦是「黑妹」李麗霞人生的起點。黑妹父親是大戲樂師領班，不幸患上鼻咽癌早逝，媽媽在銅鑼灣避風塘靠唱歌賺錢，供養黑妹三姊弟。黑妹自覺不是讀書材料，又不忍心媽媽一個人擔起頭家，13歲寫了一封「家書」，成功打動媽媽讓她到酒廊夜總會唱歌，「香倫媽（吳香倫）同我阿媽坐晒後台睇住個女，因為未夠秤，年紀太小。我阿媽比較嚴，當時覺得，嘩！咁樣管我，你自己都後生過！」

黑妹爸爸喺佢9歲時因鼻咽癌離世。（受訪者提供）

黑妹還有兩個弟弟。（受訪者提供）

黑妹（右二）小時候已經好鬼馬。（受訪者提供）

黑妹係純中國人，但膚色偏黑。（受訪者提供）

黑妹13歲就去酒樓夜總會唱歌。（受訪者提供）

16歲懷孕擺酒結婚無註冊

經歷少女反叛期，黑妹16歲時候認識一位當警察的男朋友，意外懷有身孕，她直言一開始自己完全不察覺，被媽媽發現後，黑妹一度想過墮胎，但被媽媽反對。翌年順利誕下女兒，並與男方擺酒，但沒有正式註冊結婚，年多後更因為「敵唔過人」，拿著五十元抱住女兒返回娘家。

這趟復出生活不容易，因為產後身材變伴，高峰達140幾磅，連做替工都被嘲「咁肥都請」。她更一度被誤會掉低女兒去玩，「我個女兩、三歲唔可以入去夜總會，我阿媽打來，叫我『你照顧個女啦，成日出去玩！』我同阿媽講『我冇出去玩喎』，咁就撇低個女俾我，嗰晚我要喺夜總會唱歌，個女唔可以入去。我叫代客泊車，我個女坐喺嗰度，叫佢幫我睇住個女！真係嚟㗎！連續兩日！」最終，她的母親不忍心看孫女在門外捱冷受苦，將孫女抱走，回憶往事，黑妹忍不住滿眼通紅。

黑妹好細個就投身社會工作，自認係世界女。（潘樂文 攝）

黑妹經常都笑面迎人。（潘樂文 攝）

黑妹17歲誕女。（受訪者提供）

黑妹話一開始唔知自己有咗，誕女後停工一年幾。（受訪者提供）

最後「敵唔過人」，抱住個女離方男方，復出去夜總會唱歌。（受訪者提供）

黑妹透露年輕時好多追求者。（受訪者提供）

嫁到加拿大難適應當地生活

在五光十色的花花世界，黑妹亦曾遇過刀光劍影的驚險場面，但她自言是「世界女」，很多事都能迎刃而解。20多歲那年，黑妹原以為遇上真命天子，與一名在加拿大經營餐館的男子結婚，但因為抵不住「悶」，每隔數月便偷偷回香港繼續唱歌，婚姻僅維持一年多便結束。「我前夫住喺卡爾加里Calgary，嗰度冰天雪地，嫁過去要剷雪，我又唔識英文，十三歲出嚟唱歌冇讀過書，又唔識揸車，又要對住雪，真係唔得，我都要返嚟！」

黑妹同吳香倫由細識到大。（受訪者提供）

夜總會唱歌難免遇過刀光劍影驚險場面。（受訪者提供）

有情有義安排藝人登台免佣金

回到香港，黑妹選擇開製作公司，安排藝人登台搵真銀，而她出名有義氣，陳展鵬亦曾公開感激在低潮時得黑妹安排工作，而且沒有收取佣金。黑妹透露與展鵬在亞視拍《靈舍不同》已認識，她說：「我排歌星真係好少抽佣，全部都自己細佬細妹，我同佢哋講一句，有粥食粥，有飯食飯，搵到條數返嚟大家分，搵唔到就當幫我！」她亦讚除展鵬外，身邊兄弟姊妹都很孝順，「食飯個個帶住阿媽，佢哋孝順，人品唔會差得去邊」。

細數人生三位伯樂

黑妹事事親力親為，幫人之餘亦遇上三位伯樂，成為她人生轉捩點，當中包括李香琴（琴姐）、監製楊紹鴻和肥媽（Maria Cordero）。黑妹透露琴姐一開始是哎吔契媽，教她做女藝人要經常搽口唇膏，時刻注意儀容。因為琴姐，讓她認識楊紹鴻，她還透露在夜總會唱歌年代已想出唱片，但被一位製作人好友無情嘲諷：「痴線！每晚100蚊去餐廳酒樓食飯，就聽到你唱歌，邊毎會買你唱碟呢？」

最後由楊紹鴻助她圓夢，2000年開始連續數年，一口氣開了演唱會、音樂劇、出唱片，可惜仍沒有讓她事業起飛。她苦笑說：「眼紅就有」，最後檢討自己，並放下面子認真跟老師學唱歌。

黑妹開製作公司，安排不少三、四線藝人登台搵銀。（潘樂文 攝）

李香琴係黑妹哎吔阿媽。（受訪者提供）

楊紹鴻幫過黑妹開演唱會及出唱片。（受訪者提供）

黑妹發現自己以前唱歌剩係識嗌，根本唔好聽。（影片截圖）

曾獲群星拱照開騷。（受訪者提供）

陳展鵬同黑妹識於微時。（影片截圖）

肥姐相助成功入屋

黑妹坦言以前在夜場工作，並不「入屋」，而肥媽就成為她人生的另一個轉捩點。「肥媽其實真係我嘅伯樂。我以前係唔入屋嘅，入屋嘅家庭係唔識我黑妹。直到近年，肥媽令我嘅人氣急升。」尤其在疫情期間，黑妹事業低潮，肥媽主動給予工作機會，甚至在網台一起主持飲食節目。「我從來唔煮飯，我連切臘腸都唔識！」意想不到令她開出另一片天。

肥姐同黑妹近年幾乎是有影皆雙。（facebook@黑妹李麗霞）

真係孖妹一樣。（facebook@黑妹李麗霞）

