百億豪門少奶戀愛大揭秘　自爆被老公一個韓劇男主式舉動打動芳心

名模熊黛林（Lynn）自2016年與百億「富二代」、郭可盈弟弟郭可頌結婚後，搖身一變成為豪門少奶奶，婚後育有一對可愛的雙胞胎女兒Kaylor和Lyvia，一家四口生活幸福美滿。近年，熊黛林除了相夫教女，亦積極經營社交平台，不時拍片分享日常生活。日前她更罕有大方分享與老公相識經過，甚至自爆當年是自己主動出擊，期間更提到被老公一個「韓劇男主」式的貼心舉動深深打動，講起老公時一臉甜絲絲，羨煞旁人！

熊黛林與郭可頌結婚後，為對方誕下一對可愛的雙胞胎女兒Kaylor和Lyvia，一家四口美滿幸福。（IG@lynnx1010）

熊黛林早前45歲生日，家人為她慶生。（小紅書）

熊黛林在影片中被小編問及與老公的相識經過，原來兩人早有淵源。熊黛林表示：「我們有共同朋友，我朋友跟他姐姐（郭可盈）是認識，我又跟他姐的朋友是同事，知根知底。然後就幫我們約了個飯局。」說起這段往事，熊黛林不禁露出「笑咪咪」的甜蜜樣。

熊黛林獲老公寵愛。（小紅書）

熊黛林keep得勁好。（IG圖片）

熊黛林回想當時一大桌人圍著吃飯，因為有很多人，想著沒那麼尷尬，「反正也沒怎麼太跟他聊天，因為不熟。雖然那時候大家住同一小區，偶爾在停車場能見到，但就打個招呼點個頭，完全不記得他長什麼樣子，所以那天就仔細看了兩眼。覺得還可以，挺有禮貌的，就是有教養。這個很重要的，因為對朋友的話，你會閒著點，如果對普通朋友都這樣，對家人一定不會差。」

熊黛林近日拍片透露與老公是在一次朋友的飯局上認識。（小紅書截圖）

熊黛林對老公的初次印象非常好，大讚對方有禮貌、有教養。（小紅書截圖）

熊黛林還自爆當晚主動向郭可頌展開對話，一句「謝謝你今天請客食飯。」打開話匣子。沒過幾天，她便藉著朋友開酒吧的契機，主動邀請對方：「朋友開了間酒吧，你要不要過去坐坐？」誰知郭可頌當時竟有點卻步，熊黛林笑指老公當時害怕自己會錯意，有那麼多朋友在，如果會錯意會覺得好「面懵」。然後她直接叫朋友傳話：「我就叫朋友跟他說，沒有、沒有（會錯意），上吧。開頭一兩次還有朋友一起出來，之後第三次就得我們兩個，第四次就被（傳媒）撞破了。」

熊黛林爆當時曾主動邀約老公，但後者怕自己「會錯意」而卻步。（小紅書截圖）

熊黛林笑指約老公透過朋友向老公放聲，叫對方「上吧！」（小紅書截圖）

熊黛林回想老公第一次被傳媒影到時，有點緊張。「因為我們的包廂不能上鎖，不知道是被人爆料，還是怎樣，然後就衝進來把門一開，不停影。」她笑指兩人當時呆了不懂反應，就在那裡定格了一分鐘。

熊黛林回想與老公約會時被傳媒撞破的情境。（小紅書截圖）

指兩人被影到時定格了一分鐘。（小紅書截圖）

談到老公最讓她心動的時刻，熊黛林面上隨即泛起幸福笑容，讚老公非常紳士，憶述有次坐郭可頌的車，她坐在副駕，然後一次剎車，老公下意識即刻伸手擋在她身前保護她，這刻就對對方動心了。這個彷彿韓劇男主角的舉動，小編聽了也非常羨慕，熊黛林更冧爆說：「直到現在他依然這樣做。」

熊黛林回想被老公打動芳心一刻。（小紅書截圖）

熊黛林憶述一次剎車，老公即刻伸手保護擋著她，這刻就對對方動心了。（小紅書截圖）

除了分享甜蜜史，熊黛林亦大談愛情觀。被問到戀愛的時候要怎麼考慮結婚問題？她則爆出金句：「不能一來就說結婚。但是如果一來就說我不想結婚的，我只想談戀愛，那就是耍流氓。談戀愛是兩個人相處，你相處合適就結婚，你不適合就算。」而問到分手會否很難受時，熊黛林直言自己是一個很清醒和理智的人，若發現走不下去的話，就會跟對方說：「我走了！」非常瀟灑。她更寄語20多歲戀愛的女生：「開心也好，不開心也好，就是要轟轟烈烈。」

熊黛林直言如果有的男生一來就說我不想結婚的，我只想談戀愛，那就是耍流氓。（小紅書截圖）