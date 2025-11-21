李施嬅坦承分手後仍可做朋友　不會排斥相親：認識朋友沒有壞

現年44歲的李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，而引起許多關注。而在最新一集中，李施嬅就透露即使與另一伴分手後仍可繼續做朋友，自己不會排斥進行相親活動，戀愛觀格局通透，獲不少網民紛紛激讚。

二人因為節目受到不少關注。（微博圖片）

在節目中，當李施嬅與其他嘉賓閒談時，針對「分手了還能不能做朋友？」這個問題上，她完全表示可以：「我覺得兩個人在這麼大的世界，幾多億個人可以相愛很難得，就說你愛的可能半年一年，也是在你生命中，你真的是完全投入愛那個人，不容易，所以我覺得分開也是應該可以做朋友，因為你要這樣地愛一個人，你生命中沒有很多個，所以為甚麼分開就不能做朋友。」而李施嬅曾與胡杏兒的老公李乘德曾有過一段情，但二人在分手後依舊保持朋友關係，她更是他們三兒子的乾媽，顯示出分手後不必糾結過往，坦然放下做朋友也是不錯的選擇。

李施嬅表示分手後仍可做朋友。（微博圖片）

李施嬅曾與胡杏兒老公李乘德有過一段情。（胡杏兒微博圖片）

演員的工作外表光鮮亮麗，內心其實蠻孤獨的，特別難與圈外人接觸，減少了相識的機會，所以李施嬅完全不會排斥相親活動，她自爆每逢單身時身邊人就會安排為她約相親：「我就是單身的時候，我好多朋友都想介紹（人）給我認識的。但我也去過，我媽也把我就是跟那個男生在加拿大一起出來吃個飯，相親。（好玩嗎？）挺有趣的，大家其實都想要有一個目的，就是想要找個伴侶，所以大家就是很直接地說，了解對方的一些話，就是不會浪費時間。其實我覺得相親沒有不好的，你認識多一個人，就算你不會在一起，你還是認識多一個朋友，也沒有壞的一部份。」對相親的看法很開放及通透，心態非常好。

李施嬅坦承不會排斥相親。（微博圖片）