前TVB富二代殺手豪門夢碎　飯局攬實ViuTV男團成員轉愛小鮮肉？

廖碧兒 （Bernice）為選美冠軍，曾是無綫（TVB）花旦，演過電視劇《皆大歡喜》、《談情說案》、《律政新人王》等多套電視劇，因標緻外貌迅速走紅，被譽為「港版藤原紀香」。廖碧兒異性緣極佳，有「富二代殺手」之稱。當年有傳她嫌陳豪窮，狠斬6年情，戀過劉愷威，又先後跟林忠豪、盧啟賢、容祖兒前男友Meter Chen陳方藤傳出緋聞。現年46歲的廖碧兒至今孑然一身，做商界女強人之餘，近日出席飯局竟攬爆ViuTV男團成員，莫非口味轉變了？

廖碧兒與視帝陳豪當年經常以情侶檔出席活動。（VCG）

廖碧兒愛交朋結友。日前她出席飯局，與ViuTV男團MIRROR成員Jeremy（李駿傑）、ERROR成員「肥仔」梁業、何啟華、「193」郭嘉駿，還有擁「男神」之稱的朱鑑然、胡子彤和Jace（陳凱詠）食飯。廖碧兒大合照時企在正中間的位置，攬實肥仔；另一張相中則用雙手箍實肥仔不讓走，似乎格外鍾意外形親切的肥仔。她又與飯局成員逐個合照，熱情大方！

藝人廖碧兒是冼國林的徒弟。（資料圖片）

廖碧兒目前在法國。（廖碧兒微博圖片）

廖碧兒興奮地標註所有人，十分尊重。她發文指是很罕有又愉快的一個晚上，玩得非常盡興。以溫哥華華裔小姐冠軍入行的廖碧兒，跟陳豪分手後，目標明確專攻富二代，先後跟林忠豪及盧啟賢傳出緋聞，可惜始終未能嫁入豪門，更被標籤為拜金女。被指豪門夢碎的她，轉陣到法國讀書，重新出發，更不時分享自己的校園生活，近年終於回流香港，大搞紅酒生意。

廖碧兒與ViuTV男團MIRROR和ERROR成員攬實影相。（IG圖片）

廖碧兒玩到大笑。（IG圖片）

逐個影相。（IG圖片）