梟起青壤劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《梟起青壤》陸劇改編自尾魚同名小説。有田裡、劉馨丹、陸子軒、陳思旖作為編劇，田裡、何坦為執導，由迪麗熱巴、陳星旭領銜主演的一套以奇幻愛情為題材的電視劇。陸劇流量女星迪麗熱巴今年憑《利劍玫瑰》人氣再次上升，今次首次搭檔陳星旭演繹懸疑愛情，還有顏卓靈首次在陸劇亮相，期待劇集帶來一幕幕刺激場面！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《梟起青壤》電視劇情大綱

神秘的民間異能組織「南山獵人」分成刀、鞭、狗三脈，專門獵殺半人半獸的食人異族「地梟」，每四年一次聚首巡山。地梟要靠食人血肉維生，以求長生不老，「瘋刀」聶九羅（迪麗熱巴 飾）為刀脈傳人，具有重創和斬殺地梟的高超能力，白天她是手握刻刀、雕琢藝術品的雕塑家；入夜之後，就會變身為獵梟戰士。忍辱負重多時的「潛伏者」炎拓（陳星旭 飾）家道中落，自小由養母林喜柔（張儷 飾）撫養長大，卻在成年之後，發現了父母逝去和家族秘密與地梟有關，於是決定追查真相，與食人異族抗衡。追擊神秘「地梟」期間，聶九羅相遇了炎拓，兩人初時針鋒相對，卻在數度生死並肩的困境中建立信任和好感，他們一起勇戰地梟，守護人世間的愛與和平，最終修成正果，終成眷屬。

《梟起青壤》播出時間｜最新追劇日曆

《梟起青壤》電視劇幾時播? 《梟起青壤》一共有32集，由騰訊視頻播放，11月22日起，會員每日18點更新，會員首更3集，SVIP搶先看1集，點映禮搶先看大結局。

《梟起青壤》演員人物關係圖

《梟起青壤》演員

迪麗熱巴 飾 聶九羅

民間異能組織「南山獵人」的一員，「瘋刀」一代傳人，手段狠辣，武功高強；白天是雕塑家，晚上則是殺梟戰士

陳星旭 飾 炎拓

為人陽光正直；自幼父母離世、跟隨仰養母林喜柔長大，成年後得知家族慘劇與地梟有關，一心追查真相

張儷 飾 林喜柔

炎拓養母，對他充滿慈愛；與「地梟」有重大關係

張亦馳 飾 呂現

炎拓的好友，著重情義，醫術高明，幫炎拓解決困難

顏卓靈 飾 余蓉

纏頭軍「鞭家」後代；後天努力學習狩獵技法，為人正義，扶助弱小