英皇小花露腰曬腿出騷靚樣引熱議　由問經理人借錢升呢坐老闆隔離

現年32歲的英皇上位小花許靖韻（Angela），曾以「小背心」之名殺入KOL界做網紅，憑藉紮實唱功累積不少人氣。近年她積極進軍內地市場，透過參加過女團選秀節目及音樂節目《歌手》，成功吸納大批內地粉絲，而11月尾，她還會在麥花臣場館舉行《Glowing》巡迴音樂會香港站。不過正在積極備戰的許靖韻，近日到廣州出席一個音樂節演出時，顏值卻意外引起網民熱議。

許靖韻因參加內地女團選秀節目，吸納大批內地粉絲。（網上圖片）

「小背心」成為許靖韻標誌。（IG圖片）

身材fit爆！（IG圖片）

許靖韻11月尾會在麥花臣場館舉行《Glowing》巡迴音樂會香港站。（IG圖片）

近日，許靖韻到廣州出席音樂節，從網民上載到社交平台的影片可見，許靖韻放下一把標誌性的金色長髮，身穿黑色Tube Top配搭超短裙，大騷纖細小蠻腰及長腿，加上白皙膚色，非常吸睛。在歌曲《Ring Ring》強勁節拍下，許靖韻與舞者賣力跳唱，舞姿意態撩人；此外，她又演繹了連串情歌《情歌之後》、《別為我好》，及陳奕迅的經典金曲《K歌之王》，大曬唱功，令獻唱樂迷有雙重感受。

許靖韻日前到廣州出席音樂節。（IG圖片）

打扮吸睛。（IG圖片）

又靚又索。（IG圖片）

許靖韻當日狀態大勇，博主也被她顏值驚艷，留言：「許靖韻靚到呢」；有網民亦附和讚她「靚到發光」。但也有網民對於許靖韻的顏值提出獨特見解：「唔知點解。你話好靚又得，話唔靚又得。就係被人一種這樣的感覺。」博主回覆：「純理性討論的話，她眼睛大、鼻子挺、臉型流暢、又白又瘦，這些符合大眾審美。不過三庭五眼的分布不夠黃金比例，所以有人會覺得不夠驚豔。但現場看確實本身氣質非常好～靚就是整體感覺哈哈哈哈。」看來許靖韻的舞台魅力確實為其顏值加分不少。

許靖韻跳唱《Ring Ring》。（小紅書截圖）

舞姿性感撩人。（小紅書截圖）

令觀眾熱血沸騰。（小紅書截圖）

當然不少得展示唱功。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

雖然許靖韻現時在台上發光發熱，但其實她出道初期經歷過不少辛酸。她曾在《香港01》訪問中透露，在新人時期收入不穩定，但又要置裝和弄頭髮，所以都要向公司「爭住先」，更自爆曾向經理人霍汶希（Mani）借錢。而近年許靖韻默默做、密密賺，除了早前成功「上車」做業主外，事業也穩步上揚，去年她在「2024灣區升明月大灣區電影音樂晚會」中，不但有份上台表演，更被安排坐在老闆楊受成博士與成龍中間，從此可見備受重視。

許靖韻早前收樓做業主！（小紅書）

露台望山景。（小紅書）