「澳洲消防員」攜毛孩拍攝月暦　訪港第一時間去探動物福利機構

「澳洲消防員」懷著溫暖的心，滿載對毛孩的愛！他們Almo Nature HK 聯同全球矚目的《澳洲消防員月曆》（Australian Firefighters Calendar, 簡稱 AFF），隆重推出「Heroes for Paws」慈善行動，讓真正的消防英雄與毛茸茸的朋友攜手同行，以行動傳遞無盡溫情與關愛。 從撲滅熊熊烈火到拯救動物生命，這些英勇的澳洲消防員展現了力量與仁愛並存的精神，這正正與他們享譽全球的慈善月曆所承載的價值不謀而合。

「澳洲消防員」懷著溫暖的心，滿載對毛孩的愛。(ig@australianfirefighterscalendar)

五位魅力非凡的AFF消防員首度一同訪港。(ig@australianfirefighterscalendar)

今年，月曆收益將致力幫助城中弱勢的毛孩和動物。五位魅力非凡的AFF消防員首度一同訪港，全城熱切期待與他們見面！他們將展開一連串充滿同理心、連結與啟發的窩心旅程。他們的使命是喚起公眾關注並支持本地動物福利機構，包括：愛護動物協會（SPCA動物）拯救基金、香港導盲犬協會（HKGDA）、 香港救狗之家（HKDR）、 香港拯救貓狗協會 （HKSCDA）、Catherine’s Puppies 等等。「Heroes for Paws」活動將以一連串溫馨的機構探訪揭開序幕，消防員們將親身走訪愛護動物協會青衣中心、救狗之家大埔領養中心、小腳板中心及 Catherine’s Puppies 西貢庇護中心等，與獲救動物及其背後默默付出的護理團隊見面交流。日前（18 日），英雄們更於太平山餐廳舉行官方新聞發布會。

透過一系列限定「Meet & Photo」活動與英雄於香港多家知名超市及零售店近距離接觸。 粉絲更有機會在市內各處見到他們品嚐香港馳名的美食，因為就算是超級英雄，也抵不住一籠美味的港式點心誘惑！旅程的最後一天，消防員更支持香港導盲犬協會「Peak to Fong」慈善步行活動，在參與者完成由山頂開始徒步後於蘭桂坊熱烈迎接他們；其後更會參觀Whiskers N Paws鴨脷洲旗艦店，為「Heroes for Paws」慈善行動畫上圓滿句號。

