劉丹「爺孫檔」打曲棍球搵真銀　周嘉洛聖誕冇得去玩工作中渡過

昨日（20日）荃灣一商場特別邀請人氣處境劇中深受歡迎的「爺孫檔」劉丹與周嘉洛擔任「荃運會」的嘉賓，二人不僅在戲內默契十足，在現場更大玩新興運動軟式曲棍球，展現默契與活力，以行動推動跨代共融理念。

荃灣一商場特別邀請人氣處境劇中深受歡迎的「爺孫檔」劉丹與周嘉洛擔任「荃運會」的嘉賓。(公關提供)

劉丹與周嘉洛「爺孫檔」。(公關提供)

在挑戰軟式曲棍球時，向來熱愛運動的周嘉洛展現出對新興運動的濃厚興趣與天賦。平日便有跑步與行山習慣的他，不僅迅速掌握軟式曲棍球的技巧，更在現場展現出靈活身手與絕佳的運動協調性，更耐心指導「公公」劉丹握桿技巧。而一向穩重的劉丹雖然初試軟式曲棍球，卻表現出驚人的學習能力，很快便掌握要領，更不時展現幽默本色，與周嘉洛互相调侃，一來一往的互動自然真摯，宛如真實爺孫，溫馨場面笑聲不斷。周嘉洛笑言：「在劇組裡丹爺經常指導我演戲，今天終於輪到我當教練了！」劉丹則慈祥回應：「和年輕人一起運動特別開心，感覺自己也年輕了不少。運動最重要的不是技術，而是這份一起歡笑的時光。」

向來熱愛運動的周嘉洛展現出對新興運動的濃厚興趣與天賦。(公關提供)

劉丹雖然初試軟式曲棍球，卻表現出驚人的學習能力。(公關提供)

聖誕佳節臨近，被問及佳節計劃時，周嘉洛表示預計將在工作中度過。他分享道，佳節期間除了繼續鑽研演技外，也會保持運動習慣。而「丹爺」劉丹則計劃與家人共度溫馨聖誕，更透露考慮與孫女「小糯米」一同體驗軟式曲棍球，共享天倫之樂。活動尾聲，兩位藝人不忘鼓勵現場所有觀眾，不論男女老少，都可在運動中互相切磋、彼此鼓勵，實現真正的跨代共融。他們強調：「同享運動樂趣，就是送給自己和家人最美好的節日禮物。」