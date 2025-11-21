鄧兆尊吳家樂數圈中麻煩友連肥姐都頂唔順　女星慣例會遲到極過份

吳家樂同鄧兆尊主持的YouTube節目《娛樂好好玩》，不時大講圈中事，引起不少網民關注。而在近日播出的節目中，他們就談及圈中麻煩友，大爆有一位女明星慣例遲到兩小時，愛打排球的男演員會告狀等，令不少網民紛紛作出猜測。

吳家樂同鄧兆尊主持的YouTube節目《娛樂好好玩》，引起不少網民關注 。（影片截圖）

在節目中提到圈中是不是有很多麻煩友的時候，他們都表示有很多，而鄧兆尊就分享至今仍印象深刻的一段往事，揚言有一位女明星慣例會遲到兩小時，兩人雖同劇但不同戲軌，而這位女明星的行為卻令到同劇另一位斯文男演員都忍不住講粗口，鄧兆尊表示：「佢永遠遲兩個鐘，返到嚟遲一個鐘，化妝又一個鐘，遲兩個鐘先入去拍，永遠都例遲永遠都有藉口，呢個人慣咗㗎啦！有時啲大場口30、40個人喺度，得佢一個，因為佢係女主角，變到冇得嘈。」而在旁的吳家樂就猜指該女明星是不是屬大姓（即陳、李、張、黃），但卻遭鄧兆尊否認，隨即他就作出暗示表示該女明星的姓氏與天氣「暖」有關，並手拿起保溫杯作提示，此時答案呼之欲出。

二人大講圈中麻煩友。（影片截圖）

另外，吳家樂亦提及曾與一位大姓演員拍劇集，但對方竟然有五次沒有出現而未能順利拍攝，當時他是與沈殿霞（肥姐）拍同一劇集，他表示：「嗰陣時仲要同肥姐一齊開工，肥姐仲要話『家樂，忍佢』，（肥姐都要忍佢？）係啦，叫我忍佢，因為肥姐都頂佢唔順，叫我忍佢。」而其中有一次該演員表示不舒服未能開工拍攝，但吳家樂隔日在看報紙的時候，竟發現這位演員前一晚竟去了慈善晚宴，相當離譜。而有網民指吳家樂曾與肥姐同拍《美味天王》，猜測就是該劇的主演演員。

吳家樂曾與肥姐拍攝過《美味天王》。（IG@princejoyce）

而他還分享一位愛打排球的男演員，揚言他是圈中排球隊友：「佢唔係做呢行嘅時候就冇事，但當佢一開工係全世界啲人都憎佢。」直言有一次他開工拍攝，令到錄影廠氣氛變得很差，甚至會作出告狀：「點解一個演員你自己操守可能有啲問題或者有啲事件，告狀告到令到個導演俾人炒魷魚。」而在旁的鄧兆尊亦表示曾與該演員有過當面對質，表示對方曾以為他（鄧兆尊）在他背後講壞話，於是就當面對質，但鄧兆尊卻向他表明如要講壞話根本可當面講，反而這樣二人就成為朋友，而有幕後工作人員就猜測，該男演員愛打排球是否做過消防員時，他們就笑得開心，答案其實已非常明顯。