李麗霞患肺癌頸椎及腦部有腫瘤　拒食標靶藥：我會開心啲丨專訪二

「黑妹」李麗霞臉上總掛著笑容，訪問中時刻提醒大家：「做人最緊要開心！」近年黑妹的健康響起警號，2017年發現頸椎有一個6厘米大的腫瘤，2019年再確診肺癌第一期，同時腦部又發現有腫瘤，讓她多次出入手術室，徘徊生死邊緣。

半邊身麻痺頸椎骨發現腫瘤

「我呢五、六年做好多手術，執返條命！」她透露一開始是右邊半邊身麻痺，遍尋名醫仍找不出病源，最後還是要照電腦斷層掃描（CT）才發現頸椎骨有腫瘤，坦言是大手術，「喺腦同頸（做手術），最多神經線喺嗰度喎，其實唔使講乜，總之入手術室，就係要等個天安排。」

感慨身邊朋友離世：電話簿又少幾個

黑妹感慨近數個月，身邊多位朋友相繼離世，她亦學懂看化生死，「嘩，電話簿又少幾個朋友，現在要釋懷吓自己，唔好咁暴躁，面對每一件事都要開心啲。好老實，賺幾多都帶唔到落棺材，一定要開心！」她更一度哽咽謂：「依家對我嚟講真係，瞓醒一日賺一日，但樂觀啲，我最開心有個女，個女真係好錫我，除咗呢行，好多朋友都好錫我。」

拒絕接受標靶藥治療

黑妹直言諱疾忌醫，有兩年沒有作身體檢查，並拒絕接受標靶藥的治療。「2019年肺癌，叫我食標靶藥，全部唔食。我個人意見，我自己唔食啫，因為我見我身邊嘅朋友都食，食完跟住快離開我。不如我自己唔食，我唔食，但我睇中醫，個人意見，唔涉及任何一樣嘢，咁做我會開心啲。」一直不檢查，她直言因為太過擔心，她續說：「我唔想一入醫院就做手術，一檢查就話呢度生嚿嘢就切咗去，嗰度有又切，兩年幾冇檢查，最近有檢查，Everything Ok！冇事。」

不過，黑妹亦有心理準備，癌症猶如計時炸彈般有機會擴散，坦白說：「永遠唔會好返。」而她亦有作最壞打算，為自己的身後事做好準備，對生死已無畏無懼，「唔驚嘞，死就預咗，睇死得開心，還是點....人呢，我已經賺緊，用賺方法去處理自己心情，我多屋企人同朋友，日日陪住我，無悔啦！開心啦！」

