劉小慧罕談與郭晉安5年情　傳嫌男方窮戀上蘇志威：好感恩有佢

在90年代有「學生情人」稱號的劉小慧，近日在鍾慧冰主持的YouTube 節目《冰姐花樣人生》中，罕談曾與郭晉安的一段5年情，感恩在自己的人生裡面，曾有過郭晉安這個男朋友。

劉小慧接受鍾慧冰的訪問。（影片截圖）

郭晉安曾怨恨過劉小慧和蘇志威

劉小慧與郭晉安因合作拍電影《雙鐲》而相戀，及後在拍拖穩定後，有傳他曾向劉小慧求婚，但當時男方在事業上還沒有成就，傳出女方嫌對方窮而拒絕，後來因蘇志威的出現，他們最終走向分手，而他曾在節目《志雲飯局》上被問到分手原因，他就直言：「出現咗第三者囉！」還表明曾怨過劉小慧：「啱啱分開嘅時候梗係有，但之後就冇了。」當提到有沒有怨過第三者蘇志威時？他就二話不說：「會，會！呢個係人性嘅一部份，我唔知點樣令自己釋懷，開頭我同劉小慧講嘅時候都好憤恨，直至大半年之後就冇事了。我之後同蘇志威都拍過劇集，都冇事。」

二人因合作拍電影《雙鐲》而相戀。（影片截圖）

郭晉安在《志雲飯局》上剖白感情世界。（影片截圖）

劉小慧承認與郭晉安有過5年情

而回往曾與郭晉安這一段戀情，劉小慧在節目中表示：「我哋拍咗拖大概五年，我好感恩喺我人生裡面有郭晉安呢個男朋友。佢又係擺我好頭嘅位置，我比佢任何嘢都更重要，到最後我選擇咗離開冇同佢一齊，我哋經歷咗好多嘢，我絕對對得住呢段感情，好感恩有佢，相信安仔都會好感恩曾經有過我。」

郭晉安曾坦承對劉小慧﹑蘇志威有過怨恨。（郭晉安微博圖片）

劉小慧罕談與郭晉安一段情。（影片截圖）

不適合就分開

劉小慧亦提到對於拍拖的看法，認為拍拖其實就是在「試用」，看看在相處過程中大家能否適合：「我覺得拍拖其實就係卑一個時期、窗口期卑我哋睇吓大家適唔適合，唔適合嘅話就算再愛都冇辦法，因為有時有啲嘢，生活一啲小習慣好或者任何一啲大嘅嘢，大家諗嘢嘅模式唔一樣，已經可以斷定到你呢一段婚姻係一定唔會可以走到尾嘅，因為你中間會有好多磨擦，我希望揀到一個係唔好話最適合，起碼喺嗰moment到我覺得適合。」而在那時期適合他的人就是蘇志威，二人隨後相戀，蘇志威向她承諾會在兩年後與她結婚，最終大家就走向婚姻殿堂，婚後育有兩女兒。雖然劉小慧曾與郭晉安有過一段情，後而分手走向不一樣的人生大道，但他們並沒有反目成仇，反而還保持朋友關係。