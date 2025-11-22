15歲港產孖妹JJBABY登韓國選秀節目　連BIGBANG大聲都讚不絕口

童星出身、曾在多部劇集包括《星空下的仁醫》演出的孖妹組合JJBABY被邀請加入韓國電視台選秀節目《Star is Born》，破天荒成為香港首個女子組合登上韓國製作選秀節目！近日節目在東南亞地區播出後即成熱話，JJBABY俘虜不少粉絲，就連BIGBANG成員大聲（DAESUNG）也讚不絕口！

孖妹組合JJBABY是現年15歲的孖妹Jaybo及Jaybie組成，是「瘦身教主」唐安麒旗下的ACE娛樂藝人。早年參加《ACE TALENT演藝模特大賽》後即被ACE娛樂賞識並羅致旗下，而YS GROUP 韓國社長Yong Heo有見JJBABY是可造之材，即安排她們到YS韓國偶像學院首爾總校，在BLACKPINK等天團及偶像御用的導師培訓下，接受全天候跳唱訓練。

學有所成，樣子標緻可愛兼跳唱才華洋溢的JJBABY，雖然未正式在韓國出道，但已獲韓國媒體高度重視，前年更在亞洲模界盛事《Asia Model Awards》獲「Kids Star Award」一獎，當時同場得獎的有韓國影帝趙震雄、安普賢、韓國性感女神DJ Soda和李光洙女友李先彬等韓國演藝名人。

一直在港韓兩地走的JJBABY，原來加入了選秀節目《Star is Born》！剛剛播出的《Star is Born》，參加的逾150名學員是來自全球57個國家，而JJBABY是唯一的香港代表。大會評判團可謂鑽石級，包括BIGBANG成員大聲（DAESUNG）、2NE1成員DARA 丶I-DILE成員minnie 丶OH MY GIRL 孝定丶編舞家白久英等。當Jaybo及Jaybie現身時，多位評判即驚呼大讚可愛，並詢問她們是否香港名人，孖妹以流利韓語自我介紹，說6歲開始當模特兒及小演員，由於自小熱愛K-POP，所以一直抱着能在韓國出道的演藝夢外，更即席跳唱女團I-DILE的《Super Lady》。

Jaybo及Jaybie施展渾身解數跳唱，當中包括晒RAP功及大玩一字馬，令現場評判呼聲四起，DARA大讚她們節奏感強 ，演唱及舞蹈俱佳外，大聲DAESUNG更直言：「從未見過如此完美的teamwork！」在一致讚賞下，孖妹順利入圍！

