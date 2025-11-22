摩登粵劇《頂頭鎚》五場演出精彩落幕　連陳寶珠激罕現身力撐

由衛駿輝、黃德斌、梁非同、羅妍、陳景銣、黃安晴、蘇楚欣和馬溢霞擔綱演出，「進念•二十面體」製作、陳善之監製、胡恩威執導、改編自陳敢權原著劇本，並由音樂總監楊健平改編及作曲的全新摩登粵劇《頂頭鎚》，於香港文化中心大劇院一連五場演出經已圓滿完成，吸引不少城中名人入場支持，包括《頂頭鎚》原著劇本作者陳敢權、律政司司長林定國、前特首林鄭月娥、前立法會主席曾鈺成、高永文醫生、香港足球總會會長貝鈞奇、《頂頭鎚》原著作曲高世章、著名藝人胡楓、陳寶珠、梅雪詩、劉松仁、馮素波、張德蘭和夫婿楊偉誠、余慕蓮、鐘叮噹、安德尊、徐榮、苟芸慧、顏米羔、智行基金會創辦人杜聰、粵劇名人朱慶祥、呂洪廣、鄭詠梅、鄧美玲、林穎詩、黃文超、桃花源粵劇工作舍吳國亮、著名專欄作家汪曼玲、查小欣、陳圖安、胡曼青、潘麗瓊、前香港足球代表隊成員葉尚華、著名時裝設計家鄧達智、極地探險家李樂詩博士，以及監製陳善之於TVB第六期訓練班時的導師程乃根及同學連炎輝、周鼎元、廖安麗和劉雅麗。

《頂頭鎚》原著劇本作者陳敢權、原著作曲高世章、《頂頭鎚》台前幕後。(公關提供)

馬溢霞、梁非同、羅妍、黃德斌、 衛駿輝、陳景銣、黃安晴、蘇楚欣。(公關提供)

梁非同、監製陳善之、黃安晴。(公關提供)

由海報拍攝、演員圍讀、綵排，再到連續四天一連五場演出，「進念•二十面體」主席劉千石也陪伴着台前幕後工作人員，為大家打氣，因此在完成最後一場演出後，大夥兒對石哥感到依依不捨，齊齊找他拍照留念。監製陳善之說：「多謝大家嚟支持我哋，多謝台上所有演員嘅傾情演出，所有藝術創作同創新都需要膽量同勇氣，進念•二十面體一直好堅持呢份膽量同勇氣。好開心同多謝呢幾日喺台上嘅演員同所有工作人員，佢哋都對我哋抱有呢份信任同膽量，同我哋行出呢一步，希望日後進念又好，又或者係健平呢班咁有創意嘅年青人都好，繼續去創新，令我哋香港嘅廣東粵劇可以繼續發揚光大，得到更多年青觀眾嘅支持。我想特別多謝大華銀行(香港)及大華銀行「藝‧坊」成為水墨藝術伙伴，贊助水墨畫，所以大家可以見到咁靚嘅場境。仲有一位我好尊敬好尊敬嘅長輩李蔡美靈女士，佢今晚都有嚟到文化中心現場，佢嘅支持令我哋可以請300 位學生同200 位長者嚟欣賞《頂頭鎚》。」導演胡恩威表示：「多謝大家，呢個戲都好神奇，我十幾年前睇呢個劇，當時係由陳敢權導演、高世章作曲嘅音樂劇，非常之精彩，嗰陣我睇完就覺得不如將佢改成粵劇，我問陳老師可唔可以俾個劇本我改，佢話可以，我就先搵健平負責音樂，再搵阿Joe搵演員埋班，呢個班底好特別，係跨世代同跨界別。最後我要再次多謝陳老師同高世章，因為冇佢哋嘅音樂劇，就冇今晚呢套粵劇，呢個故仔對香港人嚟講，真係幾特別。」

梁非同、羅妍、衛駿輝。(公關提供)

黃安晴、蘇楚欣。(公關提供)

陳寶珠、監製陳善之。(公關提供)

衛駿輝說：「對我嚟講《頂頭鎚》係一個新嘗試，亦都好開心同團隊緊密合作咗兩個幾月，係一個好好嘅過程，我亦好享受呢個成果，大家合作一齊做一件咁創新嘅事，我好開心觀眾好鍾意個劇，由4歲小朋友到80歲嘅婆婆都有嚟睇，劇裡面有舞台劇同粵劇嘅元素，有啲初初接觸粵劇嘅朋友都覺得幾好睇，亦唔悶，我期待再次同進念合作，再次頂頭鎚。」黃德斌則表示：「上次《唔講得》同今次《頂頭鎚》反應都咁好，多謝Joe搵我。觀眾入場前冇諗過係一個咁多嘢睇嘅劇目，佢哋可能會以為一個好傳統嘅粵劇，我見到佢哋好開心，有啲觀眾因為感動而流淚。成個團隊嘅合作可以俾到觀眾一個新嘅感受，大家都非常滿足，我亦好開心可以同進念團隊合作，佢哋俾咗一個喺我做咗咁多年演員之後嘅新體驗，再次多謝監製陳善之先生同導演胡恩威先生，同埋所有演員同工作人員，佢哋對我提點好多，例如點樣去演繹粵劇，我覺得自己嘅表現未夠完美，但我至少嘗試過，希望日後有更多新嘅嘗試，亦希望《頂頭鎚》能夠巡演，最後要多謝呢幾晚喺後台門口等我嘅粉絲。」

陳寶珠、《頂頭鎚》台前幕後。(公關提供)

陳景銣。(公關提供)

梁非同道：「真係非常之榮幸得到Joe哥同胡導演邀請我參加今次摩登粵劇《頂頭鎚》，亦都圓滿完成咗今次嘅演出，我個角色有好多層次，我自己喺當中學習咗好多。今次個劇嘅口碑非常之好，呢個粵劇中嘅音樂，同我哋嘅演繹有好多新嘅元素，同埋劇情好催淚，希望《頂頭鎚》可以Re-run再Re-run，到時大家要多多支持。」 羅妍說：「好開心可以參加《頂頭鎚》，今次同埋咁多跨界嘅演員合作令我獲益好多，成個製作好有意思，因為我哋平時做戲係冇咁多舞台效果，或者係一啲曲式上面嘅變化，今次對自己嘅表現滿意，亦都好開心去同大家合作。」陳景銣表示：「不知不覺已經尾場，而家嘅心情仲係非常之興奮，有意猶未盡嘅感覺，希望可以快啲有第二次重演。」

黃德斌、監製陳善之、衛駿輝。(公關提供)

黃德斌和粉絲。(公關提供)

黃安晴續道：「完咗《頂頭鎚》嘅演出，我最大嘅得着係喺其他演員身上搵到佢哋對戲曲嘅熱誠同態度，好似輝輝老師同德斌哥哥，之前可能未同呢兩位前輩合作過，但今次見到佢哋對成個製作嘅態度，仲有認真投入嘅程度，我哋作為後輩都有好多得着，成個製作都好開心，見到咁多有才華嘅演員，我希望下次演出嘅時候，可以有更多進步空間。」蘇楚欣稱：「啱啱完咗show，真係好唔捨得，喺排戲嘅過程同大家變成friend，同埋對粵劇有多咗了解，睇其他演員唱同做嗰陣，令我鍾意咗粵劇，粵劇原來唔係我想像中咁刻板，有時會覺得把聲會唔會唱到好辛苦；我一路聽佢哋唱又覺得粵劇真係幾好聽，同埋啲文字好深奧，今次將粵劇同話劇混合埋一齊真係幾有趣，仲有我今次要扮男人，真係從來未試過，我當初都好驚，但係好彩髮型同埋服裝幫到我。多謝今次Joe 哥同導演俾我嘗試呢個角色，希望將來有更加多嘅合作。」馬溢霞補充道：「多謝Joe哥同導演，粵劇加上話劇真的很有趣，看到觀眾投入和拍掌喝采，對我們演員來說真的是很大的鼓舞。」‎

導演胡恩威、《頂頭鎚》一眾演員、現場樂隊、監製陳善之、「進念•二十面體」主席劉千石。(公關提供)

導演胡恩威、黃德斌、監製陳善之。(公關提供)

衛駿輝、陳景銣。(公關提供)

衛駿輝、梁非同。(公關提供)

導演胡恩威、羅妍、監製陳善之。(公關提供)

衛駿輝、黃德斌。(公關提供)

衛駿輝、羅妍。(公關提供)

羅妍、馬溢霞。(公關提供)

羅妍、黃德斌。(公關提供)