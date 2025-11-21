東張西望｜S小姐為取消$228電話數據卡　受騙轉帳碌卡失80多萬！

《東張西望》今日（21/11）一集再次報道騙案手法。有女苦主S小姐因接到電話，聲稱有$228數據卡，合共$5,000的合約。騙徒表示，如需取消就需要打電話到銀行辦理手續。女苦主竟沒發現問題，心急想取消，與所謂的電訊公司和銀行來回幾次通話後，竟依照騙徒指引操作銀行戶口。



S小姐收到電話，對方自稱是電訊公司。（《東張西望》截圖）

S小姐以為可以網上注銷電話數據於。（《東張西望》截圖）

S小姐向《東張西望》多次表示，不知為什麼，似是被迷惑了一樣，竟全程都照足騙徒指示。她更指，由2點多一直按指示「辦理手續」，十分離奇！過程中，雖令某一間銀行戶口和信用卡遭凍結，但S小姐提供另一戶口後又繼續。直到晚上12點許，S小姐的丈夫回到家中，騙徒又着她用丈夫銀行戶口繼續，而她的丈夫又似是若無其事一般容許轉賬。

S小姐之後又被指示要去銀行辦理手續。（《東張西望》截圖）

S小姐表示趕不及去銀行，所以就答應在網上辦理。（《東張西望》截圖）

S小姐掛斷電話後，才醒覺受騙，致電相關電訊公司後，才肯定自己受騙。之後，她和丈夫再打去信用於公司後，表示遭遇詐騙，需要暫停信用卡戶口。S小姐合共損失了40萬現金，信用卡亦被「簽帳」30多萬，丈夫也損失10萬，合共80多萬。

S小姐向《東張西望》表示：「佢用心理戰，吊高嚟賣，自己好似真係銀行職員囉，唔志在你肯唔肯注銷。緊張啲錢又懶，咁樣就搞得掂。冇停一停，fact check吓。」事後S小姐報警處理，警方回覆《東張西望》表示案件列作「以欺騙手段取得財產」調查，暫未有人被捕。

之後，S小姐在騙徒指示下操作銀行戶口。（《東張西望》截圖）

點解又會搞到要凍結銀行戶口咁誇張。（《東張西望》截圖）

S小姐與騙徒糾纏10多個小時。（《東張西望》截圖）

S小姐在指示轉帳戶口。（《東張西望》截圖）