「億萬駙馬」伍富橋疑轉行做體育老師　勁受學生歡迎打成一片

現年31歲的TVB歌手伍富橋（Alvin）自2022年迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻將館，身家以億計算。雖然如此，伍富橋多年來依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。

伍富橋疑轉行做體育老師！（IG截圖）

好早呀！（IG截圖）

伍富橋（Alvin）與億萬太太梁兆楹（Shirley）一向善心爆棚，做慈善不遺餘力！（IG照片）

伍富橋早在2022年已接觸Pickleball更考獲教練牌，對於被指轉行做體育老師，伍富橋回覆《香港01》時指：「唔係體育老師，係以校友加Pickleball教練身份去母校度推廣Pickleball。因為受到校長邀請去全校每一班嘅體育堂都會上Pickleball，所以成日都會喺學校見到我。」除了出力之外，伍富橋更自費訂了50塊Pickleball拍供學生使用，他更大讚學生表現：「學生好認真學，由其是高form。」

出錢又出力！（IG照片）

好勤力！（IG照片）

型男老師！（IG照片）

伍富橋近年積極參與慈善工作除了捐錢，每年都會參與「苗圃行動」、「樂施毅行者」等不同的活動為公益獻愛心，他與太Shirley太又曾被網民捕獲在街上做賣旗義工，最近又身體力行領養唐狗BB，絕對是圈中天使級夫婦！

伍富橋（Alvin）與億萬太太梁兆楹（Shirley）一向善心爆棚，做慈善不遺餘力！（IG照片）

二人宣布有新成員加入！（IG照片）

唐狗BB真係好可愛！（IG照片）

有新屋企！（IG照片）