「最美亞姐」遭網民重提舊事不忍反擊　曾做小三遭對方老婆掌摑

有「最美亞姐」之稱的楊恭如（Kristy)，早已將重心轉移內地發展，不時透過社交網站與大家分享日常，雖已51歲了，但依然保養得宜，逆天顏值再加上纖瘦身材，完全看不出真實年齡。但近來卻有部分網民在其社交網站留言，針對她的樣貌作出批評，甚至重提曾介入富商的舊事，而她亦不忍作出反擊，引來不少關注。

楊恭如有「最美亞姐」之稱。（楊恭如微博圖片）

有網民在社交網站針對楊恭如的容貌作出批評，直指她頭髮少抬頭紋明顯等，沒想到她卻非常在意，竟然親自作出反擊：「你頭髮也不多啊！」又強調自己沒有打針，有抬頭紋是很正常。甚至還拍片回懟網民：「別在那胡說八道啊！瞎說的我給你拉黑，我就開了磨皮啊，下巴就是那麼尖，眼睛雙眼皮就是那麼大，怎麼的。」

好靚。（網上圖片）

楊恭如作出反擊。（微博圖片）

另外，有網民甚至重提她曾介入富商婚姻的舊事，留言表示：「反正當年我是聽說，你是因為他，定居上海。」而楊恭如隨後就回覆表示：「反正我聽說南京紅姐很喜歡你，你買了兩桶油上門，還挺大方。」而她此回答被網民指很緊貼時事。

楊恭如曾介入富商婚姻。（楊恭如微博圖片）

雖然該網民的留言並沒有指名道姓，但根據「上海」這個關鍵詞，令不少網民聯想起她在2002年的時候，被爆介入前上海首富周正毅的婚姻，她事後更被男方的太太毛玉萍當眾掌摑，轟動娛樂圈，而正因如此她形象插水，重挫演藝事業。在多年後楊恭如談及此事時，直言確是被男方的花言巧語欺騙下才介入對方的婚姻，強調當初對方沒有提及有老婆，到後來才發現自己是第三者，自覺很受傷。