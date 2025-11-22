蔡卓妍生日C君貼大合照洩蜜　緋聞健身教練男友企隔籬好Sweet

蔡卓妍（阿Sa)今（22日）迎來43歲生日，壽星女一踏入這個重要時刻時，就在社交網站上貼多張舉杯，手捧蛋糕的美照，並有感而發發了一篇長文，雖未提及緋聞男友33歲的健身教練Elvis，但卻在同月同日生的C君社交網站上可見，他們日前一同慶生時，原來Elvis亦有現身，並站在蔡卓妍的旁邊，疑以女方另一伴姿態出席慶生聚會。

蔡卓妍今日迎來43歲生日。（蔡卓妍微博圖片）

從C君在社交網站上貼的慶生照可見，作為壽星的他們共同站在C位，其他朋友卻在旁邊，但蔡卓妍的緋聞男友Elvis卻與眾不同，被安排站在她旁邊位置，二人笑得開心，疑以另一伴姿態出席，看來有可能在朋友圈內已不是秘密。

緋聞男友Elvis站在蔡卓妍旁邊。（C君 IG圖片）

迎來人生第43年，蔡卓妍亦有感而發：「每年生日怎麼過也是一個值得思考的選題，形式可以多種多樣，但其實都不外乎和自己愛又愛自己的人一起吃好多好多生日飯，吹好多蠟燭吃好多個生日蛋糕，被滿滿的愛意包圍。不出意外 ，今年的生日是我歷年體重最高峰。但是 ，又如何呢？每次別人談論年紀的時候 ，我也會不小心報錯自己的年齡，好像人到了某一個階段開始，有一些東西變得沒有那麼讓人焦慮了，比如年齡，比如體重 ，你的內心會告訴自己，你想要什麼 ，什麼才是人生裡重要的組成部分，然後把它們重新排列組合。今年經歷了一些朋友家人的疾病或者是告別，我變得更珍惜當下 珍惜身邊人 珍惜健康，也許有一些粉絲朋友會覺得我今年工作沒那麼「努力」，但其實我可能是把一部分努力放在了其他部分或許人在不同階段，需要努力的部分真的不一樣，這次是我主動提出想要拍一組生日的照片，因為我想保存下今年的我是什麼樣子或許明年我會再多一條皺紋，又或許我明年的體重會再創高峰，但也不重要了，我知道我走的每一步都是我努力經營和選擇的，我知道我是開心的，我知道身邊一直有愛我的人，而我愛的人也從未離開，生日快樂不止今天，希望你們也是喔。」

蔡卓妍依然有少女味。（蔡卓妍微博圖片）

蔡卓妍愛貓，Elvis曾經抱住親密合照。（IG圖片）

在今年七夕之日，蔡卓妍與Elvis被影到共同現身紅館欣賞林家謙的演唱會，傳出他們早已開始拍拖數月了。之後Elvis又被發現在室內抱着她的愛貓合照，關係相當曖昧。

有傳蔡卓妍與健身教練Elvis拍拖。(ig圖片)