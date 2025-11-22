愛回家隱藏大隻保安結婚 　入行13年欠上位機會開拳館健身室搵銀

無綫（TVB）處境喜劇《愛.回家之開心速遞》飾演「趙虎」的黃榮燊小登科，昨日（21日）迎娶圈外女朋友，恭喜！與黃榮燊同屆TVB藝訓班畢業的何廣沛在IG Story分享註冊儀式的片段，一對新人穿上白色禮服及婚紗，在維港美景下情深一吻。之後黃榮燊和太太挽手離開，一眾兄弟姊妹團夾道歡迎，並噴射泡泡，營造既歡欣又浪漫的場景，甜蜜滿瀉。何廣沛留言：「Congratulations bro」。

黃榮燊在《愛.回家之開心速遞》飾演接龍保安員之一「趙虎」。

黃榮燊結婚，恭喜！

喺維景美景下與新娘子情深一吻。

一對新人接受親友祝福。

一對新人接受親友祝福。（IG@matthew_hkp）

現年36歲的黃榮燊於2012年加入第26期TVB藝訓班，同期畢業的還有何廣沛、李旻芳、周梓盈、林泳淘、梁茵、利穎怡等人。黃榮燊參演過不少劇集拍攝，例如《迷》、《乘勝追擊》、《全職沒女》、《棟仁的時光》、《是咁的法官閣下》、《婚姻合伙人》、《白色強人2》等等，可惜發展平平，未有遇到有所發揮的角色人物，一直默默耕耘。早些時間他在《AI智能愛人》中飾演機械人，戲份不算多，但要全剃腳毛，為演好角色好大犧牲。

黃榮燊入行13年，早年取得TVB服務十年金牌。

黃榮燊於2012年加入第26期TVB藝訓班，同期畢業的還有何廣沛、李旻芳、周梓盈、林泳淘、梁茵、利穎怡等人。

黃榮燊於2012年加入第26期TVB藝訓班，同期畢業的還有何廣沛、李旻芳、周梓盈、林泳淘、梁茵、利穎怡等人。（IG@w_vincenttt）

黃榮燊在《再見枕邊人》跟馬德鐘、黃智雯做對手戲。

黃榮燊入行13年發展平平。（IG@w_vincenttt）

黃榮燊在《愛.回家之開心速遞》是威龍集團的保安員之一，並用上《包公》衙差的名字「趙虎」，經常與「張龍」（黃耀煌 飾）名字一起出現，終於有機會入屋讓更多觀眾認識。而黃榮燊私底下是一名泰拳教練，年前更圓夢開設拳館健身室，在IG亦有炫耀肌肉，並表示：「我宗旨係希望利用自己渺小嘅力量去感染其他人，去令到盡量多嘅人可以接觸呢項運動，熱愛呢項運動！我教學生跟我拍戲一樣...無論戲份多與小，無論拳館生意好壞...我都會把每場戲，每個學生當作人生最後一場戲/最後一個學生，去演出，去教導！」

原來係肌肉型男。

黃榮燊黃榮燊入行13年發展平平，默默等待機會。（電視截圖）

黃榮燊在《愛.回家之開心速遞》飾演接龍保安員之一「趙虎」。（電視截圖）