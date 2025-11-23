陳曼娜拍劇收入微薄靠炒樓置富　與薛家燕同為億萬富婆鬥身家

薛家燕（家燕姐）日前特別邀請剛慶祝74歲生日的好朋友陳曼娜（Manna姐），亮相她與思敏主持的新城節目《開心大派對》。兩人情誼深厚，自少女時代已相識，至今超過六十年。Manna姐笑言，當年自己只有16歲時，家燕姐已是電視劇《偷心賊》的女主角，而她只是「咖哩啡」，從此結下不解之緣。

同是好媽媽 同捱不如意婚姻

兩位不僅在演藝圈打拼多年，更同樣經歷過不如意的婚姻。作為母親，她們既要拍戲養家，又要親力親為照顧子女。家燕姐坦言，當年拍劇由早到晚，甚至拍到天亮，仍要趕回家替子女簽功課、安排補習，讓孩子感受到母親的關心。她強調，最重要是教導子女自律與勤力讀書，這已是對她最大的安慰。

Manna姐則分享，自己因早年離婚，電視台拍劇收入微薄，入不敷支，唯有靠炒樓投資致富。她笑言最初資金有限，只能小額買股票，後來靠物業出租，幾十年後升值，才逐步累積身家。

圈中富婆 友情勝過金錢

節目中，主持思敏打趣問兩人誰更有錢？Manna姐即搶答：「梗係家燕姐喇！」家燕姐則幽默回應：「我那些『億』，是失『憶』和回『憶』！」。事實上，兩人皆是圈中富婆，家燕姐多年來拍劇、登台不斷，有傳身家達二億港元；Manna姐則靠炒樓致富，有億萬富婆之稱。

家燕姐大讚Manna姐每年生日會盛大，疫情期間更在家中舉辦小型派對，精挑細選十二位好友共享海景晚宴。她笑言，Manna姐約人食飯會確認幾次，因為要計算菜式，每位賓客必定能吃到鮑魚。Manna姐亦直言：「我訂了菜，你不來，就浪費了我的心機和金錢。」足見她的用心。

舞台魅力 用錢買不到

談到事業，家燕姐自小拍戲、學唱歌登台，至今仍活躍舞台。疫情期間，她赴美國演出，Manna姐更專程飛往捧場，大讚她演出精彩。當時她問家燕姐：「你已經事業有成，又有咁多錢，點解仲要咁辛苦唱？」家燕姐答：「我好享受舞台，出到舞台的時候，聽到喝彩聲，用錢買不到的。」

Manna姐亦回憶，年少時曾跟許佩老師學唱歌，汪明荃、羅文、鄭少秋都曾是同門。老師曾鼓勵她聲底不錯，但因經濟困難，只能學十堂八堂便放棄。她笑言很後悔沒有像家燕姐般早早投身歌壇，因為唱歌比拍戲更容易賺錢。

陳曼娜每年生日只會精挑細選12位好朋友。（facebook@Manna Chan）

陳曼娜每年生日只會精挑細選12位好朋友。（facebook@Manna Chan）

胡楓。（facebook@Manna Chan）

家燕姐。（facebook@Manna Chan）

子女成才 苦盡甘來

兩位好媽媽如今已收成期，子女各自成家立室，令她們成為外婆、嫲嫲。Manna姐的兒子是美國心臟科主任，女兒則是耶魯大學畢業的牙醫博士；家燕姐的子女亦乖巧懂事，明白母親賺錢辛苦。她們一致認為，雖然過去經歷艱苦，但苦中有樂，因為看到子女成長就是最大的安慰。

財神利是 寓意信心

Manna姐曾收過家燕姐的大利是，隨身袋住，果然接連有工作邀請，直呼「好幸運」。思敏在也忍不住爆出趣事，家燕姐每年派利是，大家都放在「財位」供奉。家燕姐解釋被喻為財神利是原因，利是寓意信心，讓人覺得行運，從而更有力量去做好自己的事。

六十年友情，從少女到母親，再到富婆與外婆，相同的經歷，用堅毅走過婚姻低谷，用努力養育子女成才，如今更以幽默與智慧享受人生。舞台上的喝彩聲、生活中的友情與親情，正是家燕姐與Manna姐最珍貴的「億萬身家」。

Manna姐曾收過家燕姐的大利是，隨身袋住，現兒孫滿堂。（facebook@Manna Chan）