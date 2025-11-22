裕美「人情價」捧五索鍾睿心成名　林作揭只收幾舊水：幫佢起機

裕美與人稱「最強小三」的「五索」鍾睿心（Rachel）以往經常拍片，無論是裕美的個人社交平台，或是「五索」的個人社交平台，都會彼此出現。近來傳出兩人鬧不和，指兩人不再合作拍片，而「五索」亦有新拍檔「暖宮油王子」Gabriel Ho。傳聞引起粉絲討論，更傳出裕美另起爐灶。



網傳裕美飛起五索鍾睿心「另起爐灶」。（ig截圖）

日前裕美男友林作在Instagram上表示自己知道內情，更開post表示只要帖文過萬就會開記者會爆料，更特別強調：「保證 juicy。」今日（11月22日）在位於灣仔的范德偉律師事務所召開記者會。

喺律師事務所開記者會，真係好大陣仗。（陳順禎 攝）

林作大爆當初五索鍾睿心是經他認識裕美，後來裕美再轉介美容品牌給五索鍾睿心。他表示，當初除裕美借了十多萬給五索做生意外，也轉介了不少美容品牌給五索：「好多品牌鍾意美美，美美介紹畀五索。」林作也表示，當時裕美幾乎是義務幫五索：「即使之後，五索有支付一定宣傳費畀美美拍片，美美當五索係一個mini project，去幫佢做起呢壇生意。美美收費亦都係比一般市場價低，呢個係比喺同美美合作之前嘅一貫收費都低。即係話，佢係一個順水人情幫五索做嘢。」

五索拍片親揭與裕美反面內幕。(影片截圖)

林作揭：「所以個結論係，如果有個咁嘅睇法，甚至係事實，就係話：『喺五索身上賺咗好多錢』，呢個係完全唔正確。喺美美眼中，市場價格都冇。第二，話美美另起爐灶都係唔正確，因為從來都唔係一伙，本身意向都係幫五索起機，擺佢上軌道，幫佢成名，幫佢上軌道，之後美美就去做自己嘅嘢。」

林作和裕美。（IG@jolamchok）

他表示，裕美是一個會幫朋友幫到盡的人：「當初五索（公司）logo設計、網站設計、產品拍照，都係美美通頂咁去幫手，親自喺隔籬睇住，佢話畀我聽佢收係幾舊水啫，呢啲純粹係成本價，都只係為咗幫到盡。」林作也爆料，當初因與五索代的產品定位重疊，而推了不少相關工作：「去確保五索公司能夠上軌道。上軌道之後，美美先開始做自己嘢。」亦表示：「五索成名前全部依賴美美。」但對於五索成名而感到開心。

有記者問，為什麼不是裕美出面澄清，林作回答：「因為出post話我會做記者會嗰個係我，所以願賭服輸，由我嚟講。今日唔係出嚟做指控或者指責，我哋純粹想澄清事實，可能由我出嚟觀感好啲。」

提及裕美和五索現時的關係，有沒有「反面」。林作回答：「我諗冇反面情況出現，不嬲合作喺一定時期之後，喺五索生意上軌道，本身計劃就係大家各自做，呢個唔止唔係壞事，仲係成功一件事。」