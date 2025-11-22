《真情》靚仔小生被傳破產淪落羅湖賣唱　拍片自爆有新身份揭真相

憑劇集《真情》飾演唐立生一角的盧慶輝，在當年非常受歡迎，更一度受到力捧。但他卻在2001年後就將重心轉移內地發展，近來更被傳出破產，被發現現身深圳羅湖賣唱。對此，他就針對這些傳聞在社交網站上拍片作出澄清。

盧慶輝憑劇集《真情》飾演唐立生一角而大受歡迎。（網上圖片）

近來，盧慶輝被傳出破產並被發現現身深圳羅湖的天河城直播唱歌，身穿藍色花恤衫的他唱得投入，雖然現場觀眾不多，場面還有一些冷清，但他仍相當努力演唱，還不時與觀眾互動合唱，展現出職業素養。

盧慶輝被發現現身深圳羅湖唱歌。（網上圖片）

盧慶輝表示自己沒有破產也沒有賣唱。（小紅書圖片）

而針對外界指破產、賣唱傳聞，盧慶輝在片中表示因這一些傳聞令身邊朋友及粉絲相當擔心。他坦承的確在深圳羅湖唱歌，但只因為有新身份：「我最近確實在深圳羅湖的金啤坊藝術街區進行唱歌互動，但並不是傳媒所講的破產賣唱。我作為深圳羅湖區的文旅宣推官，我覺得非常之榮幸。同時都有義務宣傳推廣羅湖，這一個大舞台就是和深圳羅湖區文體局，還有深圳天河城一起合作的，我是這個項目的發起人，我搭的這個大舞台的目的好簡單，就是希望傳遞更加多的快樂和正能量，也都希望可以透過這個舞台，結識更加多有才華的朋友，所以沒破產也都沒賣唱，唱就有但是沒賣，因為我是免費的。」

盧慶輝原來是深圳羅湖區的文旅宣推官。（小紅書圖片）

而在內地發展多年的他，曾做過不同生意，早前更自爆試過被他人騙去8位數：「在2005年，我來到內地發展，好多東西要重新去學，搵過錢，亦都蝕底過。最慘的時候，被最信任的拍檔騙了8位數字，亦都好好彩，遇到好多貴人，他們都好撐我。回想半生，你說在那一段時間選擇重新來過？我諗我都唔會，因為係有過往的經歷，才會成就今日的我。 如果前半生我一路追逐名利，我希望我的後半生，可以找到一些人生意義和快樂。」