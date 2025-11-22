五索被爆向裕美借錢後高調放閃　自揭患情緒病感激馬清鏗：好錫我

35歲「五索」鍾睿心（Rachel）在今年初被揭與66歲已婚大生銀行主席馬清鏗育有四子女，被視為「最強小三」，一夜成名。五索未出名前，經常與好姊妹裕美和林作拍「騎呢片」，卻在名氣越來越大後，有傳五索與裕美反目。林作今日（22日）開記者會，大爆五索曾向裕美借十幾萬元開美容公司，並指裕美從來沒有視五索為一個金山，揚言二人「從來都唔係一伙」。

林作開記者會爆五索曾向裕美借十幾萬做生意。（陳順禎 攝）

裕美同林作姊妹情不再？（IG圖片）

林作稱裕美同五索從來唔係一伙。（IG圖片）

五索未紅前，經常跟裕美同林作一齊拍騎呢片。（IG圖片）

五索在林作開記者會不足兩小時，在社交平台高調放閃，慶祝二人拍拖10週年，小鳥依人般倚在馬清鏗膊頭大騷恩愛，甜蜜滿瀉。而馬清鏗的「馬面具」遮蓋範圍越來越少，可以見到三分一塊面，戴住眼鏡的他嘴角泛笑。五索講出願望：「希望可以瞓多啲」，還有馬清鏗開聲說：「十幾年嘞！」

五索撰寫一段深情說話：「一直都好感恩你好錫我，就係因為你咁錫我，所以我對住外人就超好，返到嚟屋企就係咁發你脾氣😛你嘅口頭禪係：『可唔可以唔好成日咁惡？🤯』呢十年過得好唔容易，特別係呢一年～ 老土啲講句，多謝你一直以來包容我嘅任性，我以後會嘗試對你溫柔少少😌」

五索續透露早前因受負面新聞影響力入院，令旅行計劃差點被打亂，她續寫道：「你同我講咗句：『如果小朋友無咗媽咪點算？』我醒了。原諒我今日少有嘅咁感性。你係100分嘅爸爸，亦都係我100分嘅soulmate。🫂 淨係10週年先會講呢啲嘢。而家唔講，怕之後後悔無講過。💞Thanks for preparing this trip for ME ✈️」

五索對住馬生好柔情。（IG@5kidsokma）

馬生開始見樣。（IG@5kidsokma）

慶祝拍拖10週年。（IG@5kidsokma）

+ 4

五索喺林作開記者會後寫長文，好情深感激男友馬清鏗。（IG@5kidsokma）

五索和裕美最近傳為財反目，五索新拍檔「暖宮油王子」Gabriel Ho曾拍片回應「老細」五索不再與裕美拍片原因：「就係每一個同我老細合作嘅，都會變得好有錢……你好有錢嘅時候會點呀？就梗係會另起爐灶啦！」更稱五索是水魚，暗指裕美不當五索是朋友。

五索日前就透露自己近半年受情緒病影響，令她的身體感到不適，會突然呼吸不到，感到害怕，感覺像快要去死的驚恐症。她不想自己負面下去，並指「八婆」人設只是做戲，寫道：「「一直以為醜聞就係最好嘅新聞，因為我一開始誤信做KOL形象越負面就越紅越多人講，但經過呢段日子，我選擇相信返自己。」

裕美曾發文意有所指。（裕美IG）

五索新拍檔爆姊妹反目內情？（IG截圖）

五索指有段時間覺得越負面越多人講。（IG@5kidsokma）

五索爆患上情緒病。（IG@5kidsokma）

五索爆患上情緒病，曾經入院。（IG@5kidsokma）

五索爆患上情緒病，曾經入院。（IG@5kidsokma）

五索稱唔想做八婆。（IG@5kidsokma）

五索稱唔想做八婆。（IG@5kidsokma）

五索稱唔想做八婆。（IG@5kidsokma）

能量大師俾意見。（IG@5kidsokma）

以後唔想形象太負面。（IG@5kidsokma）

唔想再做八婆。（IG@5kidsokma）