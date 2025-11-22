李成昌曾戀黃造時　靠TVB份糧買樓最怕親熱戲：靚仔kiss就好啫

現年68歲，3年前因65歲之齡對外宣布退休的綠葉王李成昌(昌哥)，近日於《金式森林》再演奸舅父獲網民大讚並封為教科級演技。79年藝訓班入行，最初憑處境劇《香港81》康仔成名的昌哥接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，憶述46年來演盡忠奸善惡、三次被人挖過檔最終選擇留下的鮮為人知故事。另外，鮮有緋聞的李成昌與太太相識近40年，節目中，他除了剖白遲婚生女的因由外，亦坦承曾與80年代花旦黃造時交往三年，「當時佢好得意好可愛，又成日望住我，啱Feel就一齊。」

李成昌接受梁泰來訪問。

黃大仙成長的昌哥，讀書時已熱愛話劇，他中五畢業後投考香港話劇團不果，之後做了兩年銀行便轉考79年藝員訓練班。昌哥指因81年於劇集《烽火飛花》演抗日學生獲曾勵珍青睞招入處境劇《香港81》，演正直新移民任柏康(康仔)便是五年，「嗰時好開心，出街有人叫你康仔，爆騷最高一年有24個月糧，我嘅第一層樓，買第一架車，都係康仔。」惟處境劇五年後收檔，令活於安全網多時的昌哥陷入超過一年低潮，「係好多擔心，先係收入無咁穩定；另外，假假地都做開主角，我又唔識其他監製，出到去有無監製用你？」昌哥坦言《香港86》後，沒名字的角色也需接，他感激監製潘嘉德首先起用他於《旭日背後》(88年)夥拍鄧萃雯首演奸角殺出血路，「果陣有年幾係有啲驚俾人淘汰，德哥問我介唔介意做重嘅奸角，有人搵我已經開心，仲介意？」

李成昌喺處境劇《香港81》飾演正直新移民任柏康(康仔)。（電視截圖）

李成昌爆騷喺TVB最高一年有24個月糧，佢話：「我嘅第一層樓，買第一架車，都係康仔。」（電視截圖）

做演員46年，昌哥最感激伯樂曾勵珍，他指演奸角沒難度，惟最怕演接吻戲，「強姦同接吻戲都好麻煩，咁耐都係拍過兩、三次錫戲，真係好怕！怕女士話你抽水，真係唔知點演，做乜要錫呢？要有感情先錫嘛，又唔知對手開唔開心，靚仔kiss就好啫，同李成昌喎，唉！」46年來，昌哥一直留守TVB，他坦承先後有麗的、亞視及王維基的HKTV三次找他跳槽，他自揭從沒離巢的原因，「麗的亞視兩次都係人工低，我一返去同公司講返，公司都俾夠我，早知我講多啲啦。到第三次王維基，我係有啲嬲，佢搵人同我傾，應該搵齊我啲資料，佢竟然唔信我喺TVB嘅騷錢有咁多，咁我就唔再傾！」

李成昌三次被挖角都不為所動。（TVBUSA）

李成昌喺TVB綠葉王，3年前宣布退休，當年佢65歲。（電視截圖）

李成昌話最怕拍戲熱戲。（電視截圖）

李成昌直言唔靚仔，怕對手唔開心。（電視截圖）

昌哥46年來見盡美女花旦，他指自己心目中最美是藍潔瑛及周海媚，「無諗過接近佢哋，佢哋咁靚，一定好多人追，我後生廿年就話啫。」不過鮮有緋聞的昌哥亦坦承曾與一位80年代被力捧的花旦交往三年，她就是第八屆藝訓班同學黃造時，「佢好靚女架！嗰時八點返學，五點放工，大家相處咗一年，訓練班就嚟完，大家都好Close，好多人都拍拖，阿湯(湯鎮業)同呢個，嗰個又同嗰個，當時又見到佢(黃造時)幾得意好可愛，又成日望住我，啱Feel就一齊。」至於出道後為何分手，昌哥說：「其實真係唔夾。」

李成昌曾戀80年代力捧花旦黃造時。（電視截圖）

李成昌指黃造時幾得意好可愛，成日望住佢。（電視截圖）

感情上，長情的昌哥86年認識任職銀行的圈外太太，二人於93年結婚，2001年育有一女。談及到四十多歲先計劃生下一代，他說：「因為我經歷一次大病，驚走先過太太，希望有下一代陪老婆，好彩俾我哋生女，因為阿女好嗲好黐我。」為了囡囡有更好的讀書環境，夫妻二人自女兒14歲起便送她到英國升學，至今十年每年需付數十萬學費，但慈父從不覺肉赤，「有積蓄、計到數就畀佢過去讀，佢仲有一年就碩士畢業。總之，開心！兩公婆都覺得，如果有能力畀到佢而唔畀，將來就會有遺憾，錢係帶唔走。」

李成昌86年認識任職銀行的圈外太太，二人於93年結婚，2001年育有一女。（微博@李成昌）

李成昌四十多歲先計劃生下一代。（微博@李成昌）

現過半退休生活，平時最鍾意行山。（小紅書@李成昌）